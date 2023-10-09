Притворялся спасателем, чтобы корректировать удары: СБУ задержала одессита

Служба безопасности Украины задержала в Одессе агента российской разведки, который корректировал воздушные атаки по городу и разведывал локации Сил обороны на территории региона.

Источник: пресс-служба СБУ

Детали: СБУ сообщает, что речь идет о 29-летнем жителе Одессы. В начале полномасштабного вторжения мужчина подписался на вражеский Telegram-канал, который для российской разведки собирал информацию о дислокации украинских войск

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Впоследствии на него вышел администратор этого интернет-ресурса, который под прикрытием находится в одной из стран Центральной Азии, и передал его на прямую связь с представителем ГРУ.

Житель Одессы вступил в ряды местного отряда спасателей-волонтеров. Эта общественная организация помогает подразделениям ГСЧС в преодолении последствий вражеских ударов.

Под видом спасателя он прибывал на места "прилетов" якобы для разбора завалов, а на самом деле фиксировал последствия вражеских атак и "отчитывался" об этом военной разведке РФ.

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Дословно: "Полученные разведданные оккупанты использовали для подготовки новых и корректировки повторных ударов по Одессе.

Российский агент выполнял еще одну задачу - пытался выявить боевые позиции реактивных артиллерийских систем "HIMARS" и систем противовоздушной обороны ВСУ в прифронтовых районах области".

Больше деталей: Кроме того, он был "связным" агента-спецназовца ФСБ, которого СБУ вывела из Приднестровья и задержала в Одесской области

Сотрудники СБУ задержали злоумышленника. Также оказалось, что в мае 2014 года он принимал активное участие в провокациях массовых беспорядков в Одессе.

Ему сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Сейчас мужчина находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение.