На обліку посольства України в Ізраїлі є 14 тисяч українців, МЗС формує списки на виїзд
На консульському обліку посольства України в Ізраїлі перебуває 14 тисяч українців, МЗС формує списки громадян України для виїзду з Ізраїлю.
Джерело: речник МЗС Олег Ніколенко в ефірі національного телемарафону новин
Пряма мова: "Загалом на консульському обліку посольства України в Ізраїлі перебуває 14 тисяч українців. Але по факту це число є в рази більшим.
Ми знаємо, що внаслідок бойових дій загинули дві українки. Ми маємо підтвердження про їхню смерть.
Також є інформація про можливу загибель інших двох українців у районі поблизу сектора Гази, а також одного українця в самому палестинському анклаві. Проте офіційного підтвердження ми наразі не маємо. Наші дипломати працюють, аби з’ясувати повну картину.
Хлопчик, якого врятували, перебуває в безпечному місці. Загроз його життю немає, йому надається вся необхідна підтримка. Іншої інформації про постраждалих українців ми наразі не отримували".
Деталі: Україна отримала понад 100 звернень по допомогу під українців, які не можуть виїхати з Ізраїлю.
Пряма мова: "На тлі загострення безпекової ситуації авіакомпанії почали масово скасувати рейси з та в Ізраїль. Наші громадяни не можуть вилетіти та скористатися рейсами, на які вони мали квитки.
Наше посольство зараз формує список громадян, які потребують допомоги, і паралельно ми працюємо як оперативний штаб МЗС, щоб знайти рішення щодо інших шляхів виїзду з Ізраїлю.
Наші громадяни, які вже є у списку, мають очікувати інструкцій від посольства. Люди, які мають проблеми, але ще не повідомили про це посольство, ми дуже їх просимо вийти на зв’язок з дипломатами".
Передісторія:
- 7 жовтня ХАМАС масовано атакував ракетами Ізраїль, у містах спалахнули пожежі. Станом на вечір 8 жовтня кількість загиблих в Ізраїлі внаслідок нападу ХАМАСу перевищила 700 осіб, понад 2200 дістали поранень.
- Видання The Wall Street Journal повідомило, що представники служби безпеки Ірану допомогли спланувати раптову атаку ХАМАС на Ізраїль і дали зелене світло для нападу на зустрічі в Бейруті минулого понеділка. Видання писало, що офіцери Корпусу вартових Ісламської революції Ірану працювали з ХАМАС із серпня, щоб розробити повітряний, наземний та морський план вторгнення.
- Місія Ірану в Організації Об'єднаних Націй заявила, що Тегеран не причетний до одного з найкривавіших в історії нападів на Ізраїль.
- Авіація Ізраїлю в ніч на 9 жовтня продовжила наносити удари по сектору Газа, щоб "знищити можливості терористичної групи ХАМАС". Повідомлялося, що військові бомбили не лише будинки командирів, а будинки усіх бойовиків.
- ЦАХАЛ заявив, що Ізраїль "серйозно послабив можливості" палестинського бойового угруповання ХАМАС у результаті повітряних ударів по Газі, які тривали до ранку понеділка.