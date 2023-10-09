На обліку посольства України в Ізраїлі є 14 тисяч українців, МЗС формує списки на виїзд

На консульському обліку посольства України в Ізраїлі перебуває 14 тисяч українців, МЗС формує списки громадян України для виїзду з Ізраїлю.

Джерело: речник МЗС Олег Ніколенко в ефірі національного телемарафону новин

Пряма мова: "Загалом на консульському обліку посольства України в Ізраїлі перебуває 14 тисяч українців. Але по факту це число є в рази більшим.

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Ми знаємо, що внаслідок бойових дій загинули дві українки. Ми маємо підтвердження про їхню смерть.

Також є інформація про можливу загибель інших двох українців у районі поблизу сектора Гази, а також одного українця в самому палестинському анклаві. Проте офіційного підтвердження ми наразі не маємо. Наші дипломати працюють, аби з’ясувати повну картину.

Хлопчик, якого врятували, перебуває в безпечному місці. Загроз його життю немає, йому надається вся необхідна підтримка. Іншої інформації про постраждалих українців ми наразі не отримували".

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Деталі: Україна отримала понад 100 звернень по допомогу під українців, які не можуть виїхати з Ізраїлю.

Пряма мова: "На тлі загострення безпекової ситуації авіакомпанії почали масово скасувати рейси з та в Ізраїль. Наші громадяни не можуть вилетіти та скористатися рейсами, на які вони мали квитки.

Наше посольство зараз формує список громадян, які потребують допомоги, і паралельно ми працюємо як оперативний штаб МЗС, щоб знайти рішення щодо інших шляхів виїзду з Ізраїлю.

Наші громадяни, які вже є у списку, мають очікувати інструкцій від посольства. Люди, які мають проблеми, але ще не повідомили про це посольство, ми дуже їх просимо вийти на зв’язок з дипломатами".

Передісторія: