Затримали гендиректора макіївського ливарного заводу, який з 2014 року працював з РФ

Працівники ДБР за сприяння СБУ затримали та повідомили про підозру генеральному директору ливарного заводу з Макіївки Донецької області, який з 2014 року працював із РФ та платив податки терористам.

Джерело: Державне бюро розслідувань, Служба безпеки України, Вінницька обласна прокуратура, співрозмовник УП в правоохоронних органах

Деталі: Генеральному директору ТОВ "Завод "Ремкомунелектротранс", що у м. Макіївці Донецької області, повідомлено про підозру у фінансуванні тероризму, вчиненому за попередньою змовою групою осіб. За даними джерела УП йдеться про Андрія Бобруся.

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За даними слідства, після окупації терористичною організацією "ДНР" та збройними формуваннями РФ у 2014 році Донецької області ними було захоплено українські підприємства, в тому числі ТОВ "Завод "Ремкомунелектротранс", який спеціалізується на виготовленні ливарної продукції.

Надалі загарбниками підприємство було перереєстроване у так званому "департаменте государственной регистрации Министерства доходов и зборов ДНР" як власність окупаційної влади та призначено генерального директора.

Підозрюваний на посту керівника підприємства провадив господарську діяльність із РФ, відкривши рахунки у т. зв. "Центральном Республиканском банке ДНР" та продаючи ливарну продукцію підприємствам у Росії та суб’єктам господарювання, зареєстрованим на території України.

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Слідством встановлено, що впродовж 2017 – 2022 років ТОВ "Завод "Ремкомунелектротранс" сплатило до т. зв. "Министерства доходов и сборов ДНР" податків на загальну суму 36,7 млн рос. рублів (14 млн гривень), чим здійснило матеріальне забезпечення та фінансування терористичної організації "ДНР".

Дослівно ДБР: "Правоохоронці викрили та зупинили злочинну діяльність ще до повномасштабного вторгнення росії у лютому 2022 року. На сьогодні справи підприємців, які в обхід законодавства купували продукцію "ДНР" та реалізовували на українському ринку слухаються у суді.

Сам генеральний директор ливарного заводу з Макіївки у 2019 році повернувся в Україну, але й досі має вплив на злочинну діяльність очолюваного ним підприємства.

Наразі чоловіка затримано та повідомлено про підозру у фінансуванні тероризму за попередньою змовою групою осіб.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років".

Деталі: Про дату затримання директора не повідомляється, прокуратура вказує, що суд обрав йому запобіжний захід у вигляді арешту без права застави.