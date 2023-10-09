Задержан гендиректор макеевского литейного завода, который с 2014 года работал с РФ

Работники ГБР при содействии СБУ задержали и сообщили о подозрении генеральному директору литейного завода из Макеевки Донецкой области, который с 2014 года работал с РФ и платил налоги террористам.

Источник: Государственное бюро расследований, Служба безопасности Украины, Винницкая областная прокуратура, собеседник УП в правоохранительных органах

Детали: Генеральному директору ООО "Завод "Ремкоммунэлектротранс", что в г. Макеевке Донецкой области, сообщено о подозрении в финансировании терроризма, совершенном по предварительному сговору группой лиц. По данным источника УП, речь идет об Андрее Бобрусе.

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По данным следствия, после оккупации террористической организацией "ДНР" и вооруженными формированиями РФ в 2014 году Донецкой области ими были захвачены украинские предприятия, в том числе ООО "Завод "Ремкоммунэлектротранс", который специализируется на изготовлении литейной продукции.

В дальнейшем захватчиками предприятие было перерегистрировано в так называемом "департаменте государственной регистрации Министерства доходов и сборов ДНР" как собственность оккупационной власти и назначен генеральный директор.

Подозреваемый на посту руководителя предприятия осуществлял хозяйственную деятельность с РФ, открыв счета в т. н. "Центральном Республиканском банке ДНР" и продавая литейную продукцию предприятиям в России и субъектам хозяйствования, зарегистрированным на территории Украины.

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Следствием установлено, что в течение 2017 - 2022 годов ООО "Завод "Ремкоммунэлектротранс" уплатило в т. н. "Министерство доходов и сборов ДНР" налогов на общую сумму 36,7 млн рос. рублей (14 млн гривен), чем осуществило материальное обеспечение и финансирование террористической организации "ДНР".

Дословно ГБР: "Правоохранители разоблачили и остановили преступную деятельность еще до полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года. На сегодня дела предпринимателей, которые в обход законодательства покупали продукцию "ДНР" и реализовывали на украинском рынке слушаются в суде.

Сам генеральный директор литейного завода из Макеевки в 2019 году вернулся в Украину, но до сих пор имеет влияние на преступную деятельность возглавляемого им предприятия.

Сейчас мужчина задержан и ему сообщено о подозрении в финансировании терроризма по предварительному сговору группой лиц.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет".

Детали: О дате задержания директора не сообщается, прокуратура указывает, что суд избрал ему меру пресечения в виде ареста без права залога.