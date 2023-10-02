Відповідь на теракт: авіація Туреччини атакувала курдських бойовиків на півночі Іраку
Туреччина ввечері 1 жовтня провела військову повітряну операцію на півночі Іраку, щоб завдати удару по курдських бойовиках у відповідь на теракт в Анкарі.
Джерело: Міністерство національної оборони Туреччини в соцмережі Х, Укрінформ
Дослівно Міноборони Туреччини: "Турецькі збройні сили уразили печери, укриття, та склади у регіонах Метіна, Хакурк, Канділ і Гара на півночі Іраку, які, як вважає відомство, контролюються терористами, пов’язаними з Робітничою партією Курдистану (PKK) та Союзом громад Курдистану (KCK). Загалом було знищено 20 цілей".
Деталі: Туреччина пояснила, що зробила це відповідно до права на самооборону, яке передбачає стаття 5 Статуту ООН, аби припинити терористичні напади та убезпечити свій кордон.
"Задля виживання та безпеки нашої країни та нації боротьба з тероризмом триватиме рішуче, доки не залишиться жодного терориста", – наголосило міністерство.
У відомстві запевнили, що Туреччина вжила всіх заходів, щоб уникнути ураження цивільних, історичних та культурних цінностей, а також навколишнього середовища.
Що передувало: Влада Туреччини повідомила в неділю про спробу теракту в центрі Анкари біля будівлі МВС.
За недільний теракт в Анкарі, внаслідок якого двоє нападників загинули, відповідальність взяло на себе курдське воєнізоване угруповання.