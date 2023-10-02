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Відповідь на теракт: авіація Туреччини атакувала курдських бойовиків на півночі Іраку

Ольга Глущенко Понеділок, 2 жовтня 2023, 03:56
Відповідь на теракт: авіація Туреччини атакувала курдських бойовиків на півночі Іраку
повітряна атака, ілюстративне фото yenisafak

Туреччина ввечері 1 жовтня провела військову повітряну операцію на півночі Іраку, щоб завдати удару по курдських бойовиках у відповідь на теракт в Анкарі.

Джерело: Міністерство національної оборони Туреччини в соцмережі Х, Укрінформ

Дослівно Міноборони Туреччини: "Турецькі збройні сили уразили печери, укриття, та склади у регіонах Метіна, Хакурк, Канділ і Гара на півночі Іраку, які, як вважає відомство, контролюються терористами, пов’язаними з Робітничою партією Курдистану (PKK) та Союзом громад Курдистану (KCK). Загалом було знищено 20 цілей".

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Деталі: Туреччина пояснила, що зробила це відповідно до права на самооборону, яке передбачає стаття 5 Статуту ООН, аби припинити терористичні напади та убезпечити свій кордон.

"Задля виживання та безпеки нашої країни та нації боротьба з тероризмом триватиме рішуче, доки не залишиться жодного терориста", – наголосило міністерство.

У відомстві запевнили, що Туреччина вжила всіх заходів, щоб уникнути ураження цивільних, історичних та культурних цінностей, а також навколишнього середовища.

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: Влада Туреччини повідомила в неділю про спробу теракту в центрі Анкари біля будівлі МВС.

За недільний теракт в Анкарі, внаслідок якого двоє нападників загинули, відповідальність взяло на себе курдське воєнізоване угруповання.

Теми: ТуреччинатероризмІрактеракт
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