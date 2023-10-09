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На Корсиці сепаратисти влаштували серію вибухів: вимагають повної незалежності від Франції

"Європейська правда", "Українська правда"Понеділок, 9 жовтня 2023, 17:26
На Корсиці сепаратисти влаштували серію вибухів: вимагають повної незалежності від Франції
Фото: Getty Images

Сепаратистське угруповання Корсиканський фронт національного визволення у ніч проти понеділка влаштувало серію вибухів, таким чином протестуючи проти намірів Парижа надати Корсиці лише ширшу автономію, а не повну незалежність.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на AFP

Деталі: Повідомляється, що протягом ночі стались близько десятка вибухів – переважно у будинках відпочинку, які належать материковим французам, а також на будівельних майданчиках. У деяких випадках спалахнули пожежі.

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У прокуратурі Корсики заявили, що сепаратисти використали саморобну вибухівку з газових балонів і селітри. У результаті ніхто не постраждав, значних руйнувань вибухи також не завдали.

Відповідальність за вибухи взяв на себе Корсиканський фронт національного визволення. У короткій заяві для місцевої газети Corse-Matin під назвою "Франція геть" рух заявив, що в Корсики "немає спільної долі з Францією".

Востаннє, нагадує AFP, подібна серія вибухів сталась на острові ще у 2019 році, коли були пошкоджені сім будинків.

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Загострення на Корсиці відбулось після того, як президент Франції Емманюель Макрон запропонував надати для Корсики обмежений автономний статус, ініціювавши зміни до конституції – але без визнання її незалежності.

На Корсиці існує впливовий націоналістичний рух. У 1998 році активісти, що виступали за незалежність острова, застрелили головного французького посадовця на Корсиці Клода Еріньяка. Інші акти насильства були здебільшого низького рівня, часто пов'язані з вибуховими пристроями, закладеними в автомобілях або будівлях вночі, коли в них нікого не було.

Читайте також: Макрон іде назустріч сепаратистам: Париж готовий обговорювати параметри автономії Корсики.

Теми: Франціявибух
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