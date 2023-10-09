На Корсике сепаратисты устроили серию взрывов: требуют независимости от Франции

Сепаратистская группировка Корсиканский фронт национального освобождения в ночь на понедельник устроила серию взрывов, таким образом протестуя против намерений Парижа предоставить Корсике лишь более широкую автономию, а не полную независимость.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на AFP

Детали: Сообщается, что в течение ночи произошли около десятка взрывов - преимущественно в домах отдыха, принадлежащих материковым французам, а также на строительных площадках. В некоторых случаях вспыхнули пожары.

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В прокуратуре Корсики заявили, что сепаратисты использовали самодельную взрывчатку из газовых баллонов и селитры. В результате никто не пострадал, значительных разрушений взрывы также не нанесли.

Ответственность за взрывы взял на себя Корсиканский фронт национального освобождения. В коротком заявлении для местной газеты Corse-Matin под названием "Франция прочь" движение заявило, что у Корсики "нет общей судьбы с Францией".

Последний раз, напоминает AFP, подобная серия взрывов произошла на острове еще в 2019 году, когда были повреждены семь домов.

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Обострение на Корсике произошло вскоре после того, как президент Франции Эмманюэль Макрон предложил предоставить Корсике ограниченный автономный статус, инициировав изменения в конституцию – но без признания ее независимости.

На Корсике существует влиятельное националистическое движение. В 1998 году активисты, выступавшие за независимость острова, застрелили главного французского чиновника на Корсике Клода Эриньяка. Другие акты насилия были в основном низкого уровня, часто связанные со взрывными устройствами, заложенными в автомобилях или зданиях ночью, когда в них никого не было.

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