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Нетаньяху: ми в розпалі битви і це змінить Близький Схід

"Українська правда"Понеділок, 9 жовтня 2023, 17:22
Нетаньяху: ми в розпалі битви і це змінить Близький Схід
Фото: Getty Images

Прем'єр-міністр Ізраїля Біньямін Нетаньяху заявив, що країна змінить регіон південного Ізраїлю у відповідь на руйнівну атаку палестинської ХАМАС і реабілітує постраждалі від обстрілів громади.

Джерело: The Times of Israel, яка наводить слова Нетаньяху із заяви його офісу

Деталі: Про це Нетаньяху заявив місцевим політикам з південного Ізраїлю. "Я знаю, що ви пережили важкі, жахливі речі. Те, через що пройде ХАМАС, буде важким і жахливим - ми вже в розпалі битви, і ми тільки почали", - сказав він.

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Нетаньяху попередив, що майбутня боротьба займе багато часу.

"Нація переверне кожен камінь, щоб допомогти вам усім. Я прошу вас бути сильними, тому що ми збираємося змінити Близький Схід", - каже він.

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Теми: ІзраїльСектор Гази
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