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Залужний попередив про фейкові розсилки від його імені у соцмережі

Станіслав ПогоріловСереда, 1 листопада 2023, 12:23
Залужний попередив про фейкові розсилки від його імені у соцмережі
Валерій Залужний, фото: Міноборони

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що невідомі з фейкового акаунта у Telegram розсилають псевдо повідомлення від його імені, він закликав їм не довіряти та перерахував офіційні канали.

Джерело: Залужний у Telegram

Пряма мова: "Дорогі друзі! Змушений звернути вашу увагу на інформаційну гігієну. Отримав інформацію, що хтось, використовуючи моє ім'я, надсилає особисті повідомлення певним відомим людям із проханнями та пропозиціями дискредитуючого та провокаційного характеру".

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Деталі: Він попросив кожного, хто отримає щось подібне, не довіряти змісту повідомлення.

Також головнокомандувач наголосив, що акаунт @Zaluzhniy_ua у Telegram йому не належить, як і будь-які інші облікові записи під іменем "Валерій Залужний" тощо. "Усі вони – фейкові", - підкреслив Залужний.

За його словами, єдиний канал, де він інформує суспільство про роботу на своїй посаді – "Головнокомандувач ЗСУ (верифікований)".

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Також він залишив посилання на офіційні сторінки у Facebook та Х.

Що було раніше: 27жовтня у Головному управлінні розвідки заявили, що спецслужби РФ підготували інформаційну атаку проти міністра оборони України Рустема Умєрова.

Теми: Залужнийсоцмережі
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