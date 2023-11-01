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Залужный предупредил о фейковых рассылках от его имени в соцсети

Станислав ПогориловСреда, 1 ноября 2023, 12:23
Залужный предупредил о фейковых рассылках от его имени в соцсети
валерий Залужный, фото: Минобороны

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что неизвестные с фейкового аккаунта в Telegram рассылают псевдо сообщения от его имени, он призвал им не доверять и перечислил официальные каналы.

Источник: Залужный в Telegram

Прямая речь: "Дорогие друзья! Вынужден обратить ваше внимание на информационную гигиену. Получил информацию, что кто-то, используя мое имя, направляет личные сообщения определенным известным людям с просьбами и предложениями дискредитирующего и провокационного характера".

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Детали: Он попросил каждого, кто получит что-то подобное, не доверять содержанию сообщения.

Также главнокомандующий отметил, что аккаунт @Zaluzhniy_ua в Telegram ему не принадлежит, как и любые другие учетные записи под именем "Валерий Залужный" и тому подобное. "Все они - фейковые", - подчеркнул Залужный.

По его словам, единственный канал, где он информирует общество о работе на своей должности - "Главнокомандующий ВСУ (верифицированный)".

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Также он оставил ссылки на официальные страницы в Facebook и Х.

Что предшествовало: 27 октября в Главном управлении разведки сообщили, что спецслужбы РФ подготовили информационную атаку против министра обороны Украины Рустема Умерова.

Темы: Залужныйсоцсети
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