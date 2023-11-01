Боррель пообіцяв, що ЄС продовжить підтримку України попри інші кризи у світі

Високий представник ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель запевняє, що інші світові кризи не відвернуть увагу Європейського Союзу від України.

Джерело: Боррель у соцмережі Twitter (X), повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Боррель зауважив, що за останню добу Росія обстріляла 100 міст і сіл України, що стало "новим піком жорстокості" російської агресії.

"Москва не повинна мати ілюзій: інші кризи не відвернуть нашу увагу від України. Наша підтримка триватиме стільки, скільки буде потрібно", – запевнив топ-дипломат ЄС.

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