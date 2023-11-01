Боррель пообіцяв, що ЄС продовжить підтримку України попри інші кризи у світі
Середа, 1 листопада 2023, 18:51
Високий представник ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель запевняє, що інші світові кризи не відвернуть увагу Європейського Союзу від України.
Джерело: Боррель у соцмережі Twitter (X), повідомляє "Європейська правда"
Деталі: Боррель зауважив, що за останню добу Росія обстріляла 100 міст і сіл України, що стало "новим піком жорстокості" російської агресії.
"Москва не повинна мати ілюзій: інші кризи не відвернуть нашу увагу від України. Наша підтримка триватиме стільки, скільки буде потрібно", – запевнив топ-дипломат ЄС.
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Нагадаємо:
- Після нападу угруповання ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня виникли побоювання, що підтримка ізраїльської сторони з боку Заходу відволікає від повномасштабної російської агресії проти України.
- Раніше західні посадовці, зокрема генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, запевняли, що це не так.
- А голова МЗС Дмитро Кулеба вважає, що зустріч радників на Мальті продемонструвала широку підтримку України державами світу на тлі загострення на Близькому Сході.