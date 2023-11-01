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Зеленський: Працюємо, щоб не залишилося жодної перешкоди для вступу в ЄС

Тетяна ОлійникСереда, 1 листопада 2023, 19:17
Зеленський: Працюємо, щоб не залишилося жодної перешкоди для вступу в ЄС
Фото - оп

Президент України Володимир Зеленський у фактичний день народження Європейського союзу відзначив, що він стане лише сильнішим при вступі України.

Джерело: звернення Зеленського 1 листопада опубліковане на сайті Офісу президента

Пряма мова: "Сьогоднішній день має особливий геополітичний і ціннісний сенс. Цей день, 1 листопада, відзначається фактично як народження Європейського Союзу. Тридцять років тому набув чинності Маастрихтський договір, який заклав основи сучасного європейського єднання".

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"Я впевнений, що Україна зробить нашу Європу сильніше, ніж будь-коли, і ми працюємо максимально активно, щоб не залишилося жодної перешкоди для нашого вступу в Європейський Союз"

Деталі: Зеленський додав, що впевнений: хоч як би розвивалися події у світі, в інших наших партнерів і в Америці, і будь-де іще, все одно єдність перемагатиме.

Теми: ЗеленськийЄС
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