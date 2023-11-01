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У Сумах створили військову адміністрацію та призначили її керівника

Тетяна ЛозовенкоСереда, 1 листопада 2023, 11:34
У Сумах створили військову адміністрацію та призначили її керівника
Олексій Дрозденко. Фото: Facebook

У Сумах створили міську військову адміністрацію та призначили її керівником чинного заступника голови Сумської ОВА Олексія Дрозденка.

Джерело: указ і розпорядження на сайті президента Володомира Зеленського, Суспільне 

Дослівно розпорядження: "Призначити Дрозденка Олексія Олександровича начальником Сумської міської військової адміністрації Сумського району Сумської області.

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Довідково: Дрозденка призначили на посаду заступника голови Сумської ОВА в кінці червня цього року. Він є деканом факультету електроніки та інформаційних технологій Сумського державного університету та кандидат фізико-математичних наук. 

Повідомлялося, що в ОВА він мав відповідати за питання цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

Що передувало: 

ВІДЕО ДНЯ
  • 2 жовтня правоохоронці викрили на хабарі мера Сум Олександра Лисенка та директора одного з департаментів міської ради.
  • Ввечері 4 жовтня Лисенку обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави. 6 жовтня стало відомо, що його випустили під заставу.
  • 26 жовтня стало відомо, що правоохоронці проводять у Сумах обшуки у виконувачки обов'язків міської голови Юлії Павлик.

Теми: СумиЗеленськийрегіони
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