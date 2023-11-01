У Сумах створили військову адміністрацію та призначили її керівника
Середа, 1 листопада 2023, 11:34
У Сумах створили міську військову адміністрацію та призначили її керівником чинного заступника голови Сумської ОВА Олексія Дрозденка.
Джерело: указ і розпорядження на сайті президента Володомира Зеленського, Суспільне
Дослівно розпорядження: "Призначити Дрозденка Олексія Олександровича начальником Сумської міської військової адміністрації Сумського району Сумської області.
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Довідково: Дрозденка призначили на посаду заступника голови Сумської ОВА в кінці червня цього року. Він є деканом факультету електроніки та інформаційних технологій Сумського державного університету та кандидат фізико-математичних наук.
Повідомлялося, що в ОВА він мав відповідати за питання цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.
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