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Зеленський закликав українців зважати на сигнали повітряної тривоги

Тетяна ОлійникСереда, 1 листопада 2023, 19:32
Зеленський закликав українців зважати на сигнали повітряної тривоги
ВКАЗІВНИК УКРИТТЯ, ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО З РАДІО СВОБОДА

Президент України Володимир Зеленський після масованої повітряної атаки на Україну у ніч на 1 листопада закликав українців не нехтувати сигналами повітряної тривоги.

Джерело: звернення Зеленського 1 листопада опубліковане на сайті Офісу президента

Пряма мова: "Я прошу всіх українців зважати на сигнали повітряної тривоги та враховувати, що, хоч ми й посилюємо ППО так, як тільки можливо, все ж небезпека значна. Особливо в таких містах, як Харків, як Запоріжжя, як Херсон. У містах і селах Херсонщини, Донеччини. На Чернігівщині, Сумщині. Варто бути уважними й не ставитися до небезпеки легковажно".

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Деталі: Президент також відзначив усі підрозділи, які знищують російську авіацію, ракети й дрони та нагадав, що минулої ночі збили 18 "Шахедів" та одну керовану авіаційну ракету.

Що передувало:

ВІДЕО ДНЯ
  • Росіяни за добу обстріляли найбільше міст і сіл за рік. У ніч на 1 листопада атакували населені пункти в Полтавській, Харківській, Донецькій, Дніпропетровській, Херсонській та Миколаївській областях.
  • Зокрема близько опівночі російські військові атакували нафтопереробний завод у Кременчуці.  

Теми: Зеленськийповітряна тривогаракетний ударШахед
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