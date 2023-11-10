Військові знищили кількох високопоставлених командирів ХАМАС під час серії рейдів − ЦАХАЛ
Армія оборони Ізраїлю повідомила, що сухопутні війська вбили кількох бойовиків ХАМАСу, в тому числі членів елітного підрозділу терористичного угруповання "Нухба", які брали участь у масовій різанині 7 жовтня.
Джерело: The Times of Israel
Деталі: Повідомляється, що операції провели на основі розвідувальної інформації, наданої солдатам службою безпеки "Шин Бет".
ЦАХАЛ заявляє, що солдати вбили Ахмеда Мусу, командира роти "Нухба", і Амра Альханді, командира взводу "Нухба", які переховувалися в Джабалії.
За даними ЦАХАЛу, Муса був одним з командирів ХАМАСу, який керував штурмом бази Зікім, сусіднього кібуца та ще одного армійського поста в цьому районі в жовтні.
Зазначається, що останніми днями Муса керував наступальними діями проти сил ЦАХАЛу на заході Джабалії.
Армія оборони Ізраїлю також повідомляє, що військові вбили Мухаммеда Кахлаута, керівника так званого снайперського загону ХАМАСу в бригаді терористичного угрупування на півночі Гази.
В іншій битві, за повідомленням ЦАХАЛу, військовослужбовці 252-ї дивізії вбили 19 бойовиків ХАМАСу, які планували напасти на солдатів.
Що було раніше: 9 листопада Армія оборони Ізраїлю повідомила, що війська піхотної бригади "Нахаль" захопили опорний пункт ХАМАС, відомий як аванпост 17, на заході Джабалії після 10 годин боїв.
Передісторія:
- 31 жовтня ЦАХАЛ повідомив, що почав бій із ХАМАС у підземних тунелях Сектора Гази.
- Пізніше Армія оборони Ізраїлю заявила, що уже діє всередині міста Газа й оточує його з кількох боків.
- 5 листопада ізраїльські військові заявили, що повністю оточили місто Газа і розділили прибережний анклав навпіл.
- Старший радник прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньяху Марк Регев повідомив, що Ізраїль не планує "тривалу окупацію" Сектор Гази після війни проти ХАМАС, але він буде нести відповідальність за безпеку у регіоні.
- Раніше високопоставлений член ХАМАСу Газі Хамад привітав масштабний напад на Ізраїль 7 жовтня, під час якого масово убивали цивільних осіб, і пообіцяв, що палестинське терористичне угруповання буде повторювати подібні атаки багато разів у майбутньому, поки не знищить Ізраїль.