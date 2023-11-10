Військові знищили кількох високопоставлених командирів ХАМАС під час серії рейдів − ЦАХАЛ

Армія оборони Ізраїлю повідомила, що сухопутні війська вбили кількох бойовиків ХАМАСу, в тому числі членів елітного підрозділу терористичного угруповання "Нухба", які брали участь у масовій різанині 7 жовтня.

Джерело: The Times of Israel

Деталі: Повідомляється, що операції провели на основі розвідувальної інформації, наданої солдатам службою безпеки "Шин Бет".

Реклама:

ЦАХАЛ заявляє, що солдати вбили Ахмеда Мусу, командира роти "Нухба", і Амра Альханді, командира взводу "Нухба", які переховувалися в Джабалії.

За даними ЦАХАЛу, Муса був одним з командирів ХАМАСу, який керував штурмом бази Зікім, сусіднього кібуца та ще одного армійського поста в цьому районі в жовтні.

Зазначається, що останніми днями Муса керував наступальними діями проти сил ЦАХАЛу на заході Джабалії.

ВІДЕО ДНЯ

Армія оборони Ізраїлю також повідомляє, що військові вбили Мухаммеда Кахлаута, керівника так званого снайперського загону ХАМАСу в бригаді терористичного угрупування на півночі Гази.

В іншій битві, за повідомленням ЦАХАЛу, військовослужбовці 252-ї дивізії вбили 19 бойовиків ХАМАСу, які планували напасти на солдатів.

Що було раніше: 9 листопада Армія оборони Ізраїлю повідомила, що війська піхотної бригади "Нахаль" захопили опорний пункт ХАМАС, відомий як аванпост 17, на заході Джабалії після 10 годин боїв.

Передісторія: