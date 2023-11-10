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Военные уничтожили нескольких высокопоставленных командиров ХАМАС во время серии рейдов − ЦАХАЛ

Ирина БалачукПятница, 10 ноября 2023, 11:07
Военные уничтожили нескольких высокопоставленных командиров ХАМАС во время серии рейдов − ЦАХАЛ
Фото idf.il

Армия обороны Израиля сообщила, что сухопутные войска убили нескольких боевиков ХАМАСа, в том числе членов элитного подразделения террористической группировки "Нухба", которые участвовали в массовой резне 7 октября.

Источник: The Times of Israel

Детали: Сообщается, что операции провели на основании разведывательной информации, предоставленной солдатам службой безопасности "Шин Бет".

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ЦАХАЛ заявляет, что солдаты убили Ахмеда Мусу, командира роты "Нухба", и Амра Альханди, командира взвода "Нухба", которые скрывались в Джабалии.

По данным ЦАХАЛа, Муса был одним из командиров ХАМАСа, который руководил штурмом базы Зиким, соседнего кибуца и еще одного армейского поста в этом районе в октябре.

Отмечается, что в последние дни Муса руководил наступательными действиями против сил ЦАХАЛа на западе Джабалии.

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Армия обороны Израиля также сообщает, что военные убили Мухаммеда Кахлаута, руководителя так называемого снайперского отряда ХАМАСа в бригаде террористической группировки на севере Газы.

В другом сражении, по сообщению ЦАХАЛа, военнослужащие 252-й дивизии убили 19 боевиков ХАМАСа, которые планировали напасть на солдат.

Что было раньше: 9 ноября Армия обороны Израиля сообщила, что войска пехотной бригады "Нахаль" захватили опорный пункт ХАМАС, известный как аванпост 17, на западе Джабалии после 10 часов боев. 

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Темы: Сектор ГазаИзраильХАМАСвойна
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