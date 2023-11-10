Военные уничтожили нескольких высокопоставленных командиров ХАМАС во время серии рейдов − ЦАХАЛ
Армия обороны Израиля сообщила, что сухопутные войска убили нескольких боевиков ХАМАСа, в том числе членов элитного подразделения террористической группировки "Нухба", которые участвовали в массовой резне 7 октября.
Источник: The Times of Israel
Детали: Сообщается, что операции провели на основании разведывательной информации, предоставленной солдатам службой безопасности "Шин Бет".
ЦАХАЛ заявляет, что солдаты убили Ахмеда Мусу, командира роты "Нухба", и Амра Альханди, командира взвода "Нухба", которые скрывались в Джабалии.
По данным ЦАХАЛа, Муса был одним из командиров ХАМАСа, который руководил штурмом базы Зиким, соседнего кибуца и еще одного армейского поста в этом районе в октябре.
Отмечается, что в последние дни Муса руководил наступательными действиями против сил ЦАХАЛа на западе Джабалии.
Армия обороны Израиля также сообщает, что военные убили Мухаммеда Кахлаута, руководителя так называемого снайперского отряда ХАМАСа в бригаде террористической группировки на севере Газы.
В другом сражении, по сообщению ЦАХАЛа, военнослужащие 252-й дивизии убили 19 боевиков ХАМАСа, которые планировали напасть на солдат.
Что было раньше: 9 ноября Армия обороны Израиля сообщила, что войска пехотной бригады "Нахаль" захватили опорный пункт ХАМАС, известный как аванпост 17, на западе Джабалии после 10 часов боев.
Предыстория:
- 31 октября ЦАХАЛ сообщил, что начал бой с ХАМАС в подземных туннелях Сектора Газа.
- Позже Армия обороны Израиля заявила, что уже действует внутри города Газа и окружает его с нескольких сторон.
- 5 ноября израильские военные заявили, что полностью окружили город Газа и разделили прибрежный анклав пополам.
- Старший советник премьер-министра Биньямина Нетаньяху Марк Регев заявил, что Израиль не планирует "длительную оккупацию" Сектор Газа после войны против ХАМАС, но будет нести ответственность за безопасность в регионе.
- Ранее высокопоставленный член ХАМАСа Гази Хамад приветствовал масштабное нападение на Израиль 7 октября, во время которого массово убивали гражданских лиц, и пообещал, что палестинская террористическая группировка будет повторять подобные атаки много раз в будущем, пока не уничтожит Израиль.