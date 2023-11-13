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Ізраїльські винищувачі атакували об’єкти "Хезболли" – ЦАХАЛ

Ольга Глущенко Понеділок, 13 листопада 2023, 00:42
Ізраїльські винищувачі атакували об’єкти Хезболли – ЦАХАЛ
ізраїльські військові, фото: twitter ЦАХАЛ

Винищувачі ізраїльських ВПС завдали ударів у відповідь по об’єктах "Хезболли".

Джерело: ЦАХАЛ

Дослівно: "Винищувачі ЦАХАЛу завдали ударів по низці об'єктів, що належать терористичній організації "Хезболла", в тому числі по військовому комплексу зі складом зброї та об'єктах військової інфраструктури".

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Що передувало: Армія оборони Ізраїлю 9 листопада повідомила, що війська піхотної бригади "Нахаль" захопили опорний пункт ХАМАС, відомий як аванпост 17, на заході Джабалії після 10 годин боїв.

Передісторія:

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Теми: Ізраїльвійна
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