Ізраїльські винищувачі атакували об’єкти "Хезболли" – ЦАХАЛ
Понеділок, 13 листопада 2023, 00:42
Винищувачі ізраїльських ВПС завдали ударів у відповідь по об’єктах "Хезболли".
Джерело: ЦАХАЛ
Дослівно: "Винищувачі ЦАХАЛу завдали ударів по низці об'єктів, що належать терористичній організації "Хезболла", в тому числі по військовому комплексу зі складом зброї та об'єктах військової інфраструктури".
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מטוס קרב וכלי טיס של חיל-האוויר תקפו מספר מטרות של ארגון הטרור חיזבאללה, בהן מתחם צבאי ובו מחסן אמצעי לחימה ותשתית צבאית. pic.twitter.com/kltiRHfHsV— Israeli Air Force (@IAFsite) November 12, 2023
Що передувало: Армія оборони Ізраїлю 9 листопада повідомила, що війська піхотної бригади "Нахаль" захопили опорний пункт ХАМАС, відомий як аванпост 17, на заході Джабалії після 10 годин боїв.
Передісторія:
ВІДЕО ДНЯ
- 31 жовтня ЦАХАЛ повідомив, що почав бій із ХАМАС у підземних тунелях Сектора Гази.
- 2 листопада Армія оборони Ізраїлю заявила, що сухопутні війська і танки зіткнулися вночі з терористичними осередками ХАМАС на півночі Сектора Гази, у результаті чого були знищені десятки бойовиків.
- Також повідомлялося, що інженерні війська Армії оборони Ізраїлю розпочали широкомасштабну операцію зі знищення тунелів ХАМАС в районах Сектора Гази, куди вже увійшли війська ЦАХАЛу; понад 100 тунелів уже зруйновані.
- Пізніше Армія оборони Ізраїлю заявила, що уже діє всередині міста Газа й оточує його з кількох боків.
- Раніше високопоставлений член ХАМАСу Газі Хамад привітав масштабний напад на Ізраїль 7 жовтня, під час якого масово убивали цивільних осіб, і пообіцяв, що палестинське терористичне угруповання буде повторювати подібні атаки багато разів у майбутньому, поки не знищить Ізраїль.