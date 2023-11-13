Ізраїльські винищувачі атакували об’єкти "Хезболли" – ЦАХАЛ

Винищувачі ізраїльських ВПС завдали ударів у відповідь по об’єктах "Хезболли".

Джерело: ЦАХАЛ

Дослівно: "Винищувачі ЦАХАЛу завдали ударів по низці об'єктів, що належать терористичній організації "Хезболла", в тому числі по військовому комплексу зі складом зброї та об'єктах військової інфраструктури".

Реклама:

מטוס קרב וכלי טיס של חיל-האוויר תקפו מספר מטרות של ארגון הטרור חיזבאללה, בהן מתחם צבאי ובו מחסן אמצעי לחימה ותשתית צבאית. pic.twitter.com/kltiRHfHsV — Israeli Air Force (@IAFsite) November 12, 2023

Що передувало: Армія оборони Ізраїлю 9 листопада повідомила, що війська піхотної бригади "Нахаль" захопили опорний пункт ХАМАС, відомий як аванпост 17, на заході Джабалії після 10 годин боїв.

Передісторія: