Израильские истребители атаковали объекты "Хезболлы" – ЦАХАЛ

Истребители израильских ВВС нанесли ответные удары по объектам "Хезболлы".

Источник: ЦАХАЛ

Дословно: "Истребители ЦАХАЛа нанесли удары по ряду объектов, принадлежащих террористической организации "Хезболла", в том числе по военному комплексу со складом оружия и объектам военной инфраструктуры".

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מטוס קרב וכלי טיס של חיל-האוויר תקפו מספר מטרות של ארגון הטרור חיזבאללה, בהן מתחם צבאי ובו מחסן אמצעי לחימה ותשתית צבאית. pic.twitter.com/kltiRHfHsV — Israeli Air Force (@IAFsite) November 12, 2023

Что предшествовало: Армия обороны Израиля 9 ноября сообщила, что войска пехотной бригады "Нахаль" захватили опорный пункт ХАМАС, известный как аванпост 17, на западе Джабалии после 10 часов боев.

Предыстория: