Израильские истребители атаковали объекты "Хезболлы" – ЦАХАЛ
Понедельник, 13 ноября 2023, 00:42
Истребители израильских ВВС нанесли ответные удары по объектам "Хезболлы".
Источник: ЦАХАЛ
Дословно: "Истребители ЦАХАЛа нанесли удары по ряду объектов, принадлежащих террористической организации "Хезболла", в том числе по военному комплексу со складом оружия и объектам военной инфраструктуры".
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מטוס קרב וכלי טיס של חיל-האוויר תקפו מספר מטרות של ארגון הטרור חיזבאללה, בהן מתחם צבאי ובו מחסן אמצעי לחימה ותשתית צבאית. pic.twitter.com/kltiRHfHsV— Israeli Air Force (@IAFsite) November 12, 2023
Что предшествовало: Армия обороны Израиля 9 ноября сообщила, что войска пехотной бригады "Нахаль" захватили опорный пункт ХАМАС, известный как аванпост 17, на западе Джабалии после 10 часов боев.
Предыстория:
ВИДЕО ДНЯ
- 31 октября ЦАХАЛ сообщил, что начал бой с ХАМАС в подземных туннелях Сектора Газа.
- 2 ноября Армия обороны Израиля заявила, что сухопутные войска и танки ночью столкнулись с террористическими ячейками ХАМАС на севере Сектора Газа, в результате чего были уничтожены десятки боевиков.
- Также сообщалось, что инженерные войска Армии обороны Израиля начали широкомасштабную операцию по уничтожению тоннелей ХАМАС в районах Сектора Газа, куда уже вошли войска ЦАХАЛа; более 100 туннелей уже разрушены.
- Позже Армия обороны Израиля заявила, что уже действует внутри города Газа и окружает его с нескольких сторон.
- Ранее высокопоставленный член ХАМАСа Гази Хамад приветствовал масштабное нападение на Израиль 7 октября, во время которого массово убивали гражданских лиц, и пообещал, что палестинская террористическая группировка будет повторять подобные атаки много раз в будущем, пока не уничтожит Израиль.