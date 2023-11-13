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Израильские истребители атаковали объекты "Хезболлы" – ЦАХАЛ

Ольга ГлущенкоПонедельник, 13 ноября 2023, 00:42
Израильские истребители атаковали объекты Хезболлы – ЦАХАЛ
израильские военные, фото: twitter ЦАХАЛ

Истребители израильских ВВС нанесли ответные удары по объектам "Хезболлы".

Источник: ЦАХАЛ

Дословно: "Истребители ЦАХАЛа нанесли удары по ряду объектов, принадлежащих террористической организации "Хезболла", в том числе по военному комплексу со складом оружия и объектам военной инфраструктуры".

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Что предшествовало: Армия обороны Израиля 9 ноября сообщила, что войска пехотной бригады "Нахаль" захватили опорный пункт ХАМАС, известный как аванпост 17, на западе Джабалии после 10 часов боев.

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Темы: Израильвойна
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