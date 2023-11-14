Умєров про удар по 128-й ОГШБр: Військових попереджали про ворожий БПЛА. Винних покарають
Міністр оборони України Рустем Умєров розповів про результати перевірки обставин ракетного удару Росії по 128-й ОГШБр у Запорізькій області 3 листопада, внаслідок якого загинули 19 бійців.
Джерело: очільник Міноборони Рустем Умєров у соцмережах
Пряма мова Умєрова: "Головна інспекція МОУ доповіла мені про результати перевірки обставин ракетного удару по 128 ОГШБр. Зараз ми знаємо похвилинно, що і як відбулось. Розібралися, що призвело до трагедії і як її можна було уникнути.
Так – там справді зібрали бійців у дворі будинку, щоб нагородити. Було проігноровано всі правила маскування. Поруч припаркували більше десяти автомобілів.
В цей час у небі був російський безпілотник-розвідник. Його зафіксували. Повітряну тривогу оголосили по всій області. Військових попередили про сектор, в якому працює ворожий БПЛА. Як тільки зафіксували ракетний пуск, поширили сигнал "ракетна небезпека". На місці нагородження жодних централізованих безпекових заходів вжито не було.
Слідство у цій справі триває. Зокрема, його веде ДБР. Усі, хто винен в цій трагедії, понесуть передбачене законом покарання".
Деталі: Умєров повідомив, що доручив Генеральному штабу перевірити виконання безпекових протоколів у підрозділах.
Пряма мова: "Звертаюся до всіх командирів, які відповідальні за безпеку воїнів: зневага до базових заходів безпеки неприпустима".
Передісторія:
- Раніше джерела УП повідомили, що Росія вдарила по скупченню військових 128-ої окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади у прифронтовому селі Запорізької області о 10 ранку 3 листопада. Повідомлялося, що може йтися про загибельь понад 20 бійців. Військових зібрали в одному місці, щоб нагородити на честь Дня артилерії.
- 128-ма окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада підтвердила загибель 19 військових.
- Міністр оборони Рустем Умєров увечері 4 листопада доручив Головній інспекції Міністерства оборони провести повну перевіркуза фактом цієї трагедії.
- У Закарпатській області оголосили триденну жалобу через масову загибель бійців 128 бригади, по яких влучила Росія ймовірно під час святкового нагородження.
- Президент Володимир Зеленський заявив, що трагедії з масовою загибеллю воїнів 128-ї гірсько-штурмової бригади у Запорізькій області можна було уникнути. Президент наголосив, що триває розслідування, яке має дати рідним загиблих воїнів і суспільству чесні відповіді, як сталася трагедія та чиї розпорядження були неправильними.