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Умєров про удар по 128-й ОГШБр: Військових попереджали про ворожий БПЛА. Винних покарають

Тетяна ЛозовенкоВівторок, 14 листопада 2023, 16:24
Умєров про удар по 128-й ОГШБр: Військових попереджали про ворожий БПЛА. Винних покарають
Ворожий БПЛА, який фіксує нагородження. ФОТО З FACEBOOK SOLOMIIA BOBROVSKA

Міністр оборони України Рустем Умєров розповів про результати перевірки обставин ракетного удару Росії по 128-й ОГШБр у Запорізькій області 3 листопада, внаслідок якого загинули 19 бійців. 

Джерело: очільник Міноборони Рустем Умєров у соцмережах

Пряма мова Умєрова: "Головна інспекція МОУ доповіла мені про результати перевірки обставин ракетного удару по 128 ОГШБр. Зараз ми знаємо похвилинно, що і як відбулось. Розібралися, що призвело до трагедії і як її можна було уникнути.

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Так – там справді зібрали бійців у дворі будинку, щоб нагородити. Було проігноровано всі правила маскування. Поруч припаркували більше десяти автомобілів.  

В цей час у небі був російський безпілотник-розвідник. Його зафіксували. Повітряну тривогу оголосили по всій області. Військових попередили про сектор, в якому працює ворожий БПЛА. Як тільки зафіксували ракетний пуск, поширили сигнал "ракетна небезпека". На місці нагородження жодних централізованих безпекових заходів вжито не було. 

Слідство у цій справі триває. Зокрема, його веде ДБР. Усі, хто винен в цій трагедії, понесуть передбачене законом покарання".

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Деталі: Умєров повідомив, що доручив Генеральному штабу перевірити виконання безпекових протоколів у підрозділах. 

Пряма мова: "Звертаюся до всіх командирів, які відповідальні за безпеку воїнів: зневага до базових заходів безпеки неприпустима".

Передісторія: 

  • Раніше джерела УП повідомили, що Росія вдарила по скупченню військових 128-ої окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади у прифронтовому селі Запорізької області о 10 ранку 3 листопада. Повідомлялося, що може йтися про загибельь понад 20 бійців. Військових зібрали в одному місці, щоб нагородити на честь Дня артилерії.
  • 128-ма окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада підтвердила загибель 19 військових.
  • Міністр оборони Рустем Умєров увечері 4 листопада доручив Головній інспекції Міністерства оборони провести повну перевіркуза фактом цієї трагедії.
  • У Закарпатській області оголосили триденну жалобу через масову загибель бійців 128 бригади, по яких влучила Росія ймовірно під час святкового нагородження.
  • Президент Володимир Зеленський заявив, що трагедії з масовою загибеллю воїнів 128-ї гірсько-штурмової бригади у Запорізькій області можна було уникнути. Президент наголосив, що триває розслідування, яке має дати рідним загиблих воїнів і суспільству чесні відповіді, як сталася трагедія та чиї розпорядження були неправильними.

Теми: Збройні силивійнаУмєров РустемМіноборони
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