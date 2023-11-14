Умеров об ударе по 128-й бригаде: Военных предупреждали о вражеском БПЛА. Виновных накажут

Министр обороны Украины Рустем Умеров рассказал о результатах проверки обстоятельств ракетного удара России по 128-й ОГШБр в Запорожской области 3 ноября, в результате которого погибли 19 бойцов.

Источник: глава Минобороны Рустем Умеров в соцсетях

Прямая речь Умерова: "Главная инспекция МОУ доложила мне о результатах проверки обстоятельств ракетного удара по 128 ОГШБр. Сейчас мы знаем поминутно, что и как произошло. Разобрались, что привело к трагедии и как ее можно было избежать.

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Да – там действительно собрали бойцов во дворе дома, чтобы наградить. Были проигнорированы все правила маскировки. Рядом припарковали более десяти автомобилей.

В это время в небе был российский беспилотник-разведчик. Его зафиксировали. Воздушную тревогу объявили по всей области. Военных предупредили о секторе, в котором работает вражеский БПЛА. Как только зафиксировали ракетный пуск, распространили сигнал "ракетная опасность". На месте награждения никаких централизованных мер безопасности принято не было.

Следствие по этому делу продолжается. В частности, его ведет ГБР. Все, кто виноват в этой трагедии, понесут предусмотренное законом наказание".

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Детали: Умеров сообщил, что поручил Генеральному штабу проверить выполнение протоколов безопасности в подразделениях.

Прямая речь: "Обращаюсь ко всем командирам, которые ответственны за безопасность воинов: пренебрежение к базовым мерам безопасности недопустимо".

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