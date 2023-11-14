Умеров об ударе по 128-й бригаде: Военных предупреждали о вражеском БПЛА. Виновных накажут
Министр обороны Украины Рустем Умеров рассказал о результатах проверки обстоятельств ракетного удара России по 128-й ОГШБр в Запорожской области 3 ноября, в результате которого погибли 19 бойцов.
Источник: глава Минобороны Рустем Умеров в соцсетях
Прямая речь Умерова: "Главная инспекция МОУ доложила мне о результатах проверки обстоятельств ракетного удара по 128 ОГШБр. Сейчас мы знаем поминутно, что и как произошло. Разобрались, что привело к трагедии и как ее можно было избежать.
Да – там действительно собрали бойцов во дворе дома, чтобы наградить. Были проигнорированы все правила маскировки. Рядом припарковали более десяти автомобилей.
В это время в небе был российский беспилотник-разведчик. Его зафиксировали. Воздушную тревогу объявили по всей области. Военных предупредили о секторе, в котором работает вражеский БПЛА. Как только зафиксировали ракетный пуск, распространили сигнал "ракетная опасность". На месте награждения никаких централизованных мер безопасности принято не было.
Следствие по этому делу продолжается. В частности, его ведет ГБР. Все, кто виноват в этой трагедии, понесут предусмотренное законом наказание".
Детали: Умеров сообщил, что поручил Генеральному штабу проверить выполнение протоколов безопасности в подразделениях.
Прямая речь: "Обращаюсь ко всем командирам, которые ответственны за безопасность воинов: пренебрежение к базовым мерам безопасности недопустимо".
Предистория:
- Ранее источники УП сообщили, что Россия ударила по скоплению военных 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады в прифронтовом селе Запорожской области в 10 утра 3 ноября. Сообщалось, что могли погибнуть более 20 бойцов. Военных, вероятно, собрали в одном месте, чтобы наградить в честь Дня артиллерии.
- 128-я отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада подтвердила гибель 19 военных.
- Министр обороны Рустем Умеров вечером 4 ноября поручил Главной инспекции Министерства обороны провести полную проверку по факту этой трагедии.
- В Закарпатской области объявили трехдневный траур из-за массовой гибели бойцов 128 бригады, по которым попала Россия вероятно во время праздничного награждения.
- Президент Владимир Зеленский заявил, что трагедии с массовой гибелью воинов 128-й горно-штурмовой бригады в Запорожской области можно было избежать. Президент подчеркнул, что сейчас идет расследование, которое должно дать родным погибших воинов и обществу честные ответы, как произошла трагедия и чьи распоряжения были неправильными.