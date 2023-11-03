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Американські сенатори просять Ізраїль призупинити вогонь у Газі заради цивільних

"Європейська правда", "Українська правда"П'ятниця, 3 листопада 2023, 11:05
Американські сенатори просять Ізраїль призупинити вогонь у Газі заради цивільних
Військові ЦАХАЛу. Фото idf.il

13 сенаторів-демократів закликали Ізраїль призупинити бойові дій у Секторі Гази, оскільки вони становлять високий ризик для цивільних осіб та доставки гуманітарної допомоги.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на заяві офісу сенатора від Массачусетсу Еда Маркі

Дослівно з заяви: "Як сенатори, ми уважно стежили за війною в Газі і вважаємо, що потрібно зробити набагато більше для захисту цивільного життя".

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Деталі: Сенатори підкреслили, що Ізраїль має право захищатися від ХАМАС, але водночас наголосили, що він повинен "звести до мінімуму шкоду цивільному населенню та дозволити гуманітарній допомозі дістатися до тих, хто страждає".

Сенатори назвали три цілі, які, як вони сподіваються, будуть досягнуті за допомогою короткострокового припинення бойових дій:

успішна доставка необхідної гуманітарної допомоги цивільному населенню під суворим і необхідним наглядом,

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посилена увага до звільнення всіх заручників, викрадених 7 жовтня,

можливість для ширших переговорів ізраїльського та палестинського керівництва разом із регіональними та глобальними партнерами щодо довгострокових стратегій зменшення конфлікту в регіоні, який триває десятиліттями.

Ця заява прозвучала після того, як держсекретар США Ентоні Блінкен прибув до Ізраїлю в п’ятницю, щоб чинити тиск на ізраїльський уряд щодо його триваючого наступу в Газі. 

За даними ЗМІ, адміністрація президента США Джо Байдена у приватному порядку тисне на Ізраїль, щоб той обмежив свої авіаудари по південній частині сектора Гази.

Теми: СШАІзраїльСектор Газивійна
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