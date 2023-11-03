Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Американські сенатори просять Ізраїль призупинити вогонь у Газі заради цивільних

"Європейська правда", "Українська правда"П'ятниця, 3 листопада 2023, 11:05
Американські сенатори просять Ізраїль призупинити вогонь у Газі заради цивільних
Військові ЦАХАЛу. Фото idf.il

13 сенаторів-демократів закликали Ізраїль призупинити бойові дій у Секторі Гази, оскільки вони становлять високий ризик для цивільних осіб та доставки гуманітарної допомоги.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на заяві офісу сенатора від Массачусетсу Еда Маркі

Дослівно з заяви: "Як сенатори, ми уважно стежили за війною в Газі і вважаємо, що потрібно зробити набагато більше для захисту цивільного життя".

Реклама:

Деталі: Сенатори підкреслили, що Ізраїль має право захищатися від ХАМАС, але водночас наголосили, що він повинен "звести до мінімуму шкоду цивільному населенню та дозволити гуманітарній допомозі дістатися до тих, хто страждає".

Сенатори назвали три цілі, які, як вони сподіваються, будуть досягнуті за допомогою короткострокового припинення бойових дій:

успішна доставка необхідної гуманітарної допомоги цивільному населенню під суворим і необхідним наглядом,

ВІДЕО ДНЯ

посилена увага до звільнення всіх заручників, викрадених 7 жовтня,

можливість для ширших переговорів ізраїльського та палестинського керівництва разом із регіональними та глобальними партнерами щодо довгострокових стратегій зменшення конфлікту в регіоні, який триває десятиліттями.

Ця заява прозвучала після того, як держсекретар США Ентоні Блінкен прибув до Ізраїлю в п’ятницю, щоб чинити тиск на ізраїльський уряд щодо його триваючого наступу в Газі. 

За даними ЗМІ, адміністрація президента США Джо Байдена у приватному порядку тисне на Ізраїль, щоб той обмежив свої авіаудари по південній частині сектора Гази.

Теми: СШАІзраїльСектор Газивійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Вибухи в Києві: РФ стріляла балістикою. КОВА заявила, що дві ракети влучили у поле

Китай розгорнув ВМС, щоб посилити свій вплив на Близькому Сході – ISW

Ізраїль назвав нову кількість жертв внаслідок теракту ХАМАСу 7 жовтня: цифра зменшилася

США закликали КНР розібратись із компаніями, що допомагають РФ ухилятись від санкцій

Уряд дозволив демонтувати київські пам'ятники Пушкіну та Щорсу

Суд у Франції остаточно відмовив в екстрадиції олігарха Жеваго в Україну

Усі новини...
США
США закликають Ізраїль послабити удари по півдню Сектора Гази - ЗМІ
США використовують дрони для пошуку заручників у Секторі Гази – ЗМІ
Сенат затвердив командувачку ВМС США
Останні новини
12:21
Росія все активніше використовує історію як зброю – розвідка Британії
12:14
CША вперше випробували новітній стратегічний бомбардувальник B-21 Raider
12:11
ТестЩо ви знаєте про діяльність людини у космосі та побут астронавтів?
12:06
По всій Україні повітряна тривога через МіГ
11:55
UkraineInvest допомагає реалізувати інвестпроєкт Terwin на понад $500 мільйонів
11:41
П'яний військовий на бензовозі збив на смерть колаборантку у Волновасі – ЗМІ
11:28
Частина Києва залишилася без тепла і гарячої води через ремонтні роботи
11:19
Гренландські льодовики тануть у п'ять разів швидше, ніж 20 років тому
11:06
фотоКомандувач Повітряних сил після атаки РФ по Києву подякував розрахункам ЗРК Patriot
10:51
Ексглава МЗС Литви: Угорщина віддаляється від ЄС на "світлові роки"
Усі новини...
Реклама: