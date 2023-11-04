Зеленський: Україна не просить послаблень на шляху до ЄС

Україна не просить для себе послаблень на шляху до Євросоюзу і виконує всі рекомендації Європейської комісії, надані нашій державі.

Джерело: президент Володимир Зеленський у суботу в Києві на спільній пресконференції з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, передає "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Рекомендації, необхідні для початку переговорів щодо членства, ми реалізували. Це стосується і верховенства права, і захисту людських прав та свобод національних спільнот, більшої прозорості в роботі державних інституцій та посилення антикорупційної інфраструктури".

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Деталі: Серед законопроєктів Зеленський виокремив законопроєкт про лобізм, який "додасть прозорості політичним процесам і надійно захистить державу від деструктивного впливу олігархів та інших осіб, які намагаються обійти верховенство права".

За його словами, "дуже важливо, щоб підтримка Європи та інших наших партнерів залишалася стійкою, залишалася надійною. Це стосується і оборони, і фінансової підтримки. Росія повинна бачити, що світ не відступає, захищаючи свободу і міжнародне право".

Зеленський заявив, що очікує посилення санкційних дій, зокрема "недопущення обходу наявних санкцій, зокрема використовуючи європейські компанії та території держав-сусідів Росії".