Кулеба: Якщо Захід не може виграти цю війну, то яку він може?

Україна посилено інвестує у власне виробництво зброї, щоб менше залежати від західної підтримки, адже програш у війні проти Росії став би поразкою усього світу, заявив глава МЗС Дмитро Кулеба.

Джерело: Укрінформ з посиланням на інтерв’ю Кулеби німецькому виданню Welt

Деталі: Кулеба вірить, що завдяки допомозі від партнерів та завдяки власним силам Україна обов’язково переможе.

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Пряма мова міністра: "Якщо Захід не може виграти цю війну, то яку він може виграти? … Якщо ми не виграємо цю війну, це буде велика поразка для всього світу, включаючи Німеччину".

Деталі: Він зазначив, що Київ готується до будь-якого розвитку подій у США наступного року, саме тому зараз інвестує "у великих масштабах у власне виробництво всіх видів зброї, значно збільшуючи внутрішнє виробництво та мілітаризуючи економіку".

За словами Кулеби, багато хто недооцінює європейську підтримку України, але сама Європа потроху розуміє, що стоїть на кону.

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"Завдяки нашим друзям у Європі та інших країнах, я думаю, ми не боїмося сценарію кінця світу", − підкреслив глава МЗС.

Він висловив переконання, що канцлер ФРН Олаф Шольц також "твердо вірить (в Україну − ред.) і не боїться Путіна", хоч він і досі не сказав, що Україна має перемогти, а завжди каже, що Україна не має програти.

На думку Кулеби, "є велика різниця між перемогою і непрограшем".

Коментуючи питання щодо ракет Taurus, яке обговорюється останніми місяцями, Кулеба зазначив, що "тема Taurus для нас ще не закінчена і ми продовжуємо над нею працювати".