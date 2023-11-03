Кулеба зустрівся з главою Rheinmetall у Берліні: каже, що зброї буде більше

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у рамках візиту до Німеччини зустрівся з гендиректором оборонного концерну Rheinmetall та обговорив із ним розширення співпраці німецького та українського оборонпрому.

Джерело: Кулеба у Twitter (X), Європейська правда

Деталі: Кулеба розповів, що зустрівся у Берліні з генеральним директором Rheinmetall Арміном Паппергером.

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Пряма мова: "В України буде більше зброї та боєприпасів, щоб захищатися, захищати цивільне населення та інфраструктуру від російських атак. Ми обговорили способи далі розвивати альянс німецької та української оборонних індустрій".

Що передувало:

У жовтні оголосили, що Україна вже офіційно зареєструвала спільне підприємство Rheinmetall та "Української оборонної промисловості".

Перед цим Rheinmetall оголосив про чергове замовлення від Бундесверу на постачання понад 150 тисяч артилерійських боєприпасів, які призначені для України.

Також повідомляли, що Україна у 2023 році стала найбільшим отримувачем німецької зброї.