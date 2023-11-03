Кулеба зустрівся з главою Rheinmetall у Берліні: каже, що зброї буде більше
П'ятниця, 3 листопада 2023, 14:07
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у рамках візиту до Німеччини зустрівся з гендиректором оборонного концерну Rheinmetall та обговорив із ним розширення співпраці німецького та українського оборонпрому.
Джерело: Кулеба у Twitter (X), Європейська правда
Деталі: Кулеба розповів, що зустрівся у Берліні з генеральним директором Rheinmetall Арміном Паппергером.
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Пряма мова: "В України буде більше зброї та боєприпасів, щоб захищатися, захищати цивільне населення та інфраструктуру від російських атак. Ми обговорили способи далі розвивати альянс німецької та української оборонних індустрій".
Що передувало:
- У жовтні оголосили, що Україна вже офіційно зареєструвала спільне підприємство Rheinmetall та "Української оборонної промисловості".
- Перед цим Rheinmetall оголосив про чергове замовлення від Бундесверу на постачання понад 150 тисяч артилерійських боєприпасів, які призначені для України.
- Також повідомляли, що Україна у 2023 році стала найбільшим отримувачем німецької зброї.
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