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Кулеба зустрівся з главою Rheinmetall у Берліні: каже, що зброї буде більше

"Європейська правда", "Українська правда"П'ятниця, 3 листопада 2023, 14:07
Кулеба зустрівся з главою Rheinmetall у Берліні: каже, що зброї буде більше
Фото з твітеру Кулеби

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у рамках візиту до Німеччини зустрівся з гендиректором оборонного концерну Rheinmetall та обговорив із ним розширення співпраці німецького та українського оборонпрому.

Джерело: Кулеба у Twitter (X), Європейська правда

Деталі: Кулеба розповів, що зустрівся у Берліні з генеральним директором Rheinmetall Арміном Паппергером.  

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Пряма мова: "В України буде більше зброї та боєприпасів, щоб захищатися, захищати цивільне населення та інфраструктуру від російських атак. Ми обговорили способи далі розвивати альянс німецької та української оборонних індустрій".

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Теми: Кулеба ДмитроНімеччиназброя
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