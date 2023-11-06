Росіяни обстріляли місто на Сумщині: поранена жінка померла в "швидкій"

Внаслідок артилерійського обстрілу РФ міста Середина-Буда Сумської області загинула жінка.

Джерело: Сумська обласна прокуратура

Деталі: За даними слідства, 6 листопада близько 8 год окупанти, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, здійснили артилерійський обстріл цивільної інфраструктури міста Середина-Буда на Сумщині.

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Внаслідок атаки ворога 63-річна жінка отримала осколкове поранення та померла в кареті швидкої допомоги.

Дослівно: "Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями фіксують наслідки обстрілу. Досудове розслідування – УСБУ в Сумській області.