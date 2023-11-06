"Зливав" конспіративні бази ССО під час окупації Херсона: зрадник отримав 15 років

В Одесі до 15 років ув’язнення засудили зрадника, який "зливав" конспіративні бази Сил спецоперацій ЗСУ під час окупації Херсона.

Джерело: Одеська обласна прокуратура, управління СБУ в Одеській області, співрозмовник УП в правоохоронних органах

Деталі: Жителя Херсона (за даними джерела УП, це Владислав Музальов, 1989 року народження -ред.) визнано винним у державній зраді та засуджено до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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Прокурори у суді довели, що засуджений після захоплення ворогом Херсона, за допомогою знайомої волонтерки, увійшов до складу оперативно-бойової групи Сил спеціальних операцій ЗСУ, які залучали його до виконання оперативно-бойових завдань на південному фронті.

Проте через деякий час зрадник перейшов на бік російських окупантів і запропонував їм свою допомогу у проведенні розвідувально-підривної діяльності в регіоні.

Він передав російським спецслужбам адреси конспіративних квартир та персональні дані членів групи ССО ЗСУ, які виконували бойові завдання на тимчасово окупованій території. Також "розкрив" ворогу місця розташування сховищ зі зброєю і боєприпасами.

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Отриману інформацію представники російських збройних сил та ФСБ РФ використали для захоплення в полон декількох українських військовослужбовців з їхніми родинами.

Крім того, ворожий інформатор злив дані волонтерки, яка допомагала українським захисникам. Окупанти утримували її у полоні впродовж 116 діб.

Контррозвідники СБУ затримали зрадника разом із спільником під час стабілізаційних заходів у Херсоні у січні 2023 року.

Зазначається, що до вироку суду він перебував під вартою.