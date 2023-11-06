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Понад 60% українців повністю відмовилися від російськомовного контенту – дослідження

Тетяна ОлійникПонеділок, 6 листопада 2023, 19:43
Понад 60% українців повністю відмовилися від російськомовного контенту – дослідження
Ілюстративне фото - Getty Images

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну 62% українців повністю відмовилися від російськомовного контенту.

Джерело: "Укрінформ" з посиланням на презентацію результатів соціологічного дослідження "Культурні практики населення України в умовах війни"

Деталі: Повністю відмовились дивитись і читати російськомовний контент 62% українців і віддають перевагу україномовному.

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31% значно зменшили споживання російськомовного контенту і значно збільшили споживання українськомовного. 7% почали більше читати іноземною мовою, але не російською.

Загалом, у 78% громадян під час повномасштабної війни змінився мовний аспект контенту, а в 22% залишився незмінним.

Також 59% людей почали більше читати/дивитися новини, аналітику та політичні шоу. 14% стали частіше переглядати документальні фільми, а 13% громадян почали більше споживати розважальний контент.

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Довідка: Соціологічне дослідження "Культурні практики населення України в умовах війни" провела громадська організація "Демократичні ініціативи молоді" за фінансової підтримки Українського культурного фонду.

Дослідження проводилося в три етапи – телефонні опитування, фокус-групові дискусії та експертні інтерв’ю. Кількість респондентів – більше тисячі.

Під час дослідження здійснено аналіз кількісних та якісних характеристик культурних практик населення України під час повномасштабної війни.

Проведено порівняльний аналіз культурних практик у мирний та воєнний часи, а також здійснено порівняння запитів на культурний контент регіонів, по-різному уражених війною.

Теми: опитування
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