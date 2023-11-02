Українці все більше погоджуються, що владу можна критикувати навіть під час війни − КМІС

Дві третини українців переконані, що навіть під час війни доцільно критикувати владу, якщо вона допустила помилкові чи неправильні дії; у травні 2022 року ситуація була діаметрально протилежною.

Джерело: результати соціологічного опитування Київського міжнародного інституту соціології, проведеного 30 вересня − 13 жовтня

Дослівно КМІС: "У травні 2022 року (на початку вторгнення) більшість українців віддавали перевагу уникненню взагалі будь-яких суперечок. Тоді 68% вважали, що всі суперечки мають бути відкладені, а наполягали на допустимості критики – 26%.

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Зараз, у жовтні 2023 року, ситуація стала діаметрально протилежною: тепер 70% українців вважають важливим критикувати можливі хибні рішення влада, а наполягають на уникненні будь-яких суперечок – 25%".

інфографіка КМІС

Деталі: Зазначається, що у всіх регіонах України більшість населення вважають, що і зараз є сенс у тому, щоб критикувати можливі помилкові та неправильні дії влади.

інфографіка КМІС

При цьому соціологи наголошують, що серед українців безумовним є запит на єднання та уникнення внутрішніх чвар. Зокрема, тому 81% українців виступають проти проведення виборів зараз.

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Водночас в Україні наростає критика дій центральної влади і бажання "змін". Соціологи вважають, що це пов’язане з існуванням корупції і небажанням українців замовчувати її.

"Пріоритетом лишається Перемога. Відповідно, це запитання відображає більшою мірою доцільність саме конструктивної критики можливих хибних дій влади. Українці хочуть конструктивних пропозицій, які би виправляли наявні хиби і які би наближали Україну до Перемоги", − прокоментував результати опитування виконавчий директор КМІС Антон Грушецький.

Дослідження тривало з 30 вересня до 13 жовтня. Методом телефонних інтерв’ю на основі випадкової вибірки мобільних номерів опитали 2 007 респондентів, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим). Опитування проводилося з дорослими (у віці 18 років і старше) громадянами України, які на момент опитування проживали на території України (у межах, які контролювалися владою України до 24 лютого 2022 року). До вибірки не могли потрапити мешканці тимчасово окупованих територій, а також опитування не проводилося з громадянами закордоном.

Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищувала 2,4% для показників, близьких до 50%, 2,1% для показників, близьких до 25%, 1,5% − для показників, близьких до 10%, 1,1% − для показників, близьких до 5%.

За умов війни крім зазначеної формальної похибки додається певне систематичне відхилення. Але соціологи переконані, що отримані результати все одно зберігають високу репрезентативність та дозволяють досить надійно аналізувати суспільні настрої населення.