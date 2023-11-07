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Удар по кораблю в Керчі може змусити Росію посунути флот ще далі – британська розвідка

Олена РощінаВівторок, 7 листопада 2023, 09:25
Удар по кораблю в Керчі може змусити Росію посунути флот ще далі – британська розвідка
ЗСУ вразили корабель РФ “Аскольд” на заводі в Керчі, скриншот із відео, опублікованого в Telegram “Крымский ветер”

Найдальший удар, завданий Україною в окупованому Росією Криму, внаслідок якого було пошкоджено корабель "Аскольд", може змусити РФ передислокувати свій флот далі від лінії фронту. 

Джерело: зведення розвідки Міністерства оборони Великої Британії щодо ситуації в Україні від 7 листопада

Дослівно: "За повідомленнями українських та російських джерел, 4 листопада 2023 року новозбудований корвет ВМФ Росії майже напевно був пошкоджений внаслідок удару під час стоянки на суднобудівному заводі "Залив" у Керчі в окупованому Криму.

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Корабель "Аскольд" класу "Каракурт", спущений на воду у 2021 році, ще не був введений до складу російського флоту. Цей інцидент стався далі на схід в Криму, ніж більшість попередніх заявлених Україною дальніх ударів.

Здатність України завдати удару по кримській суднобудівній інфраструктурі, ймовірно, змусить Росію розглянути питання про передислокацію далі від лінії фронту, що затримає постачання нових кораблів".

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • 4 листопада в анексованому Криму лунали вибухи. Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук повідомив, що це українські пілоти завдали авіаударів по інфраструктурі суднобудівного заводу "Залив" у Керчі. Тоді не було відомо достеменно, чи знищений корабель.
  • Ввечері 4 листопада російське міноборони повідомило, нібито корабель ЧФ РФ, який перебував на суднобудівному заводі в Керчі, "зазнав пошкоджень".
  • Вранці 5 листопада Олещук підтвердив, що українські військові потопили один із найсучасніших кораблів ЧФ РФ – носій крилатих ракет "Калібр".
  • На супутникових знімках за 5 листопада помітно місце ураження на заводі та військове судно, яке також виглядає пошкодженим. Також у мережі показали фото знищеного ракетоносія "Аскольд".
  • Супутникові знімки за 1 жовтня показали, що після серії атак українських сил на російський флот у Криму 14 кораблів Чорноморського флоту РФ перекинули з анексованого Севастополя до Новоросійська у Краснодарському краї Росії.

Теми: КримвійнаРосіярозвідка
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