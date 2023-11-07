Удар по кораблю в Керчі може змусити Росію посунути флот ще далі – британська розвідка

ЗСУ вразили корабель РФ “Аскольд” на заводі в Керчі, скриншот із відео, опублікованого в Telegram “Крымский ветер”

Найдальший удар, завданий Україною в окупованому Росією Криму, внаслідок якого було пошкоджено корабель "Аскольд", може змусити РФ передислокувати свій флот далі від лінії фронту.

Джерело: зведення розвідки Міністерства оборони Великої Британії щодо ситуації в Україні від 7 листопада

Дослівно: "За повідомленнями українських та російських джерел, 4 листопада 2023 року новозбудований корвет ВМФ Росії майже напевно був пошкоджений внаслідок удару під час стоянки на суднобудівному заводі "Залив" у Керчі в окупованому Криму.

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Корабель "Аскольд" класу "Каракурт", спущений на воду у 2021 році, ще не був введений до складу російського флоту. Цей інцидент стався далі на схід в Криму, ніж більшість попередніх заявлених Україною дальніх ударів.

Здатність України завдати удару по кримській суднобудівній інфраструктурі, ймовірно, змусить Росію розглянути питання про передислокацію далі від лінії фронту, що затримає постачання нових кораблів".

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