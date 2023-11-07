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ЗСУ показали, як вибили росіян з селища за допомогою FPV-дронів

Тетяна ЛозовенкоВівторок, 7 листопада 2023, 14:43
ЗСУ показали, як вибили росіян з селища за допомогою FPV-дронів
скрін з відео 108 бригади

FPV-дрони "Шкода" змусили російських військових вийти з окупованого селища, населений пункт повернувся у сіру зону.

Джерело: 108 окрема бригада Сил територіальної оборони ЗСУ у соцмережах

Дослівно: "Зазвичай, щоб вибити противника з селища потрібні активні дії штурмових підрозділів, але цього разу результату було досягнуто лише злагодженими діями безпілотників та артилерії. 

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Кількома влучними ударами FPV дронів був ушкоджений особовий склад ворога, що закріплювався в одному із селищ сірої зони, після чого мешканці боліт продемонстрували жест доброї волі (панічно відступили) та знову отримали декілька уражень, а родзинкою став підбитий транспорт, що приїхав за орками-невдахами". 

Деталі: Військові повідомляють, що селище знову опинилось у сірій зоні, ворожий підрозділ розбитий, а втрати в лавах українських захисників відсутні

Дослівно: "Це ще раз підтверджує тезу – дрони рятують життя наших воїнів. А висновок: донатьте на збори дронів та вірте в ЗСУ".

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Теми: Збройні силидеокупаціябезпілотникивійна
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