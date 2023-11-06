Ракетоносій, пошкоджений у Керчі, не зможе нести бойове чергування – ОК "Південь"
Пошкодження російського ракетоносія, який перебував на суднобудівному заводі "Залив" у Керчі, не дозволять йому нести бойове чергування.
Джерело: керівник об’єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону "Єдині новини", Укрінформ
Пряма мова Гуменюк: "Що стосується удару по Керченському суднобудівному заводу, тут наслідки повністю ще не дорозвідані. Але ми говоримо про те, що удар був потужний, вдалий, абсолютно законний, оскільки це потужності, які забезпечують боєздатність ворога.
Наскільки пошкоджений сучасний ракетоносій, ми поки що не маємо повноцінної інформації. Але попередньо по тих знімках, які ми бачили, пошкодження досить суттєві.
Це означає, що найближчим часом цей ракетоносій не долучатиметься до несення служби однозначно".
Передісторія:
- В анексованому Криму 4 листопада лунали вибухи, оголошували повітряну тривогу.
- Пізніше командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук повідомив, що це українські пілоти завдали авіаударів по інфраструктурі суднобудівного заводу "Залив" у Керчі. Тоді не було відомо достеменно, чи знищений корабель.
- Пізно увечері 4 листопада російське міноборони повідомило, нібито корабель ЧФ РФ, який перебував на суднобудівному заводі в Керчі, "зазнав пошкоджень".
- Вранці 5 листопада Олещук підтвердив, що українські військові потопили один із найсучасніших кораблів ЧФ РФ – носій крилатих ракет "Калібр".
- Також в неділю з'явилися супутникові знімки пошкодженого російського корабля в Керчі.