Ракетоносій, пошкоджений у Керчі, не зможе нести бойове чергування – ОК "Південь"

Пошкодження російського ракетоносія, який перебував на суднобудівному заводі "Залив" у Керчі, не дозволять йому нести бойове чергування.

Джерело: керівник об’єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону "Єдині новини", Укрінформ

Пряма мова Гуменюк: "Що стосується удару по Керченському суднобудівному заводу, тут наслідки повністю ще не дорозвідані. Але ми говоримо про те, що удар був потужний, вдалий, абсолютно законний, оскільки це потужності, які забезпечують боєздатність ворога.

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Наскільки пошкоджений сучасний ракетоносій, ми поки що не маємо повноцінної інформації. Але попередньо по тих знімках, які ми бачили, пошкодження досить суттєві.

Це означає, що найближчим часом цей ракетоносій не долучатиметься до несення служби однозначно".

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