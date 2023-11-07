Кулеба: Ми запропонували ЄС, як позбавитись залежності від російського ядерного сектора

За словами міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, Україна розчарована відсутністю пропозицій ЄС щодо санкцій проти російського ядерного сектора, хоча й пропонувала, як позбутись залежності від Росії в цьому плані.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Кулебу у Брюсселі під час спілкування з журналістами

Деталі: За словами голови МЗС, держави Євросоюзу "роблять велику помилку", не накладаючи санкції на російський ядерний сектор, "дозволяючи Росії заробляти на ядерній індустрії".

Реклама:

"Україна разом із компанією Westinghouse запропонувала рішення, яке руйнує монополію Росії на постачання палива на атомні електростанції в країнах ЄС, побудовані Росією і Радянським Союзом. Ми дали вудку в руки ЄС, щоб вона спіймала велику жирну санкційну рибку "Росатому". Але на жаль, ми поки що цього результату не бачимо", – додав він.

Кулеба підкреслив, що Київ вважає такий підхід Брюсселя помилкою і "відверто" про це говорить.

Ще влітку президент Володимир Зеленський закликав ЄС працювати над наступним пакетом санкцій і запровадити обмеження проти російської компанії "Росатом". Але в новому пакеті санкцій ЄС, як відомо, таких кроків не буде.

ВІДЕО ДНЯ

Річ у тім, що "Росатом" є провідним гравцем на світовому ринку в плані хімічного процесу перетворення руди на ядерне паливо. Існують лише кілька західних постачальників послуг зі збагачення ядерного палива, і їх, кажуть західні держави, недостатньо для заміщення поставок із РФ.

У США вважають, що їхня залежність від російського ядерного палива становить критичну загрозу національній безпеці та кліматичним цілям.