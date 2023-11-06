Україна сподівається дотиснути Німеччину на передачу ракет Taurus

Україна продовжує переконувати Німеччину в необхідності передачі далекобійних ракет "Taurus", які Берлін відмовляється постачати.

Джерело: міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв’ю Welt, яке цитує "Європейська правда" з посиланням на Tagesspiegel

Пряма мова Кулеби: "Питання Taurus для нас ще не закрите, і ми продовжуємо над ним працювати".

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Деталі: Досі німецький уряд відмовлявся від поставок Україні далекобійного озброєння, аргументуючи свою відмову побоюваннями бути втягнутими у війну з РФ.

Ракети Taurus мають дальність польоту близько 500 кілометрів. Одним із аргументів для відмови у їх наданні для Берліна є страх удару цими ракетами по території Росії.

Цьому передувало: Німецький міністр оборони Борис Пісторіус заявив, що ракети Taurus навряд чи кардинально вплинуть на ситуацію на полі бою в Україні.

ВІДЕО ДНЯ

Посол Німеччини в Україні Мартін Єгер заявив в інтерв’ю "Європравді", що уряд у Берліні наразі не постачатиме Києву далекобійні ракети Taurus.