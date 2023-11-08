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СБУ затримала ділків, які хотіли вивезти з України деталі для МіГ-29

Альона Мазуренко Середа, 8 листопада 2023, 14:40
СБУ затримала ділків, які хотіли вивезти з України деталі для МіГ-29

Служба безпеки затримала трьох осіб, які намагалися вивезти з України комплектуючі до винищувачів МіГ-29, які були викрадені з "Мотор Січі".

Джерело: СБУ

Дослівно: "Контррозвідка Служби безпеки ліквідувала міжнародний канал нелегального вивезення з України комплектуючих до бойових літаків.

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У результаті комплексних заходів у Києві, Харкові, Одесі та Запоріжжі затримано організатора нелегального трафіку і двох його спільників.

Зловмисники намагались незаконно продати азійським замовникам партію запчастин до авіадвигунів на майже 2,5 млн грн. За наявними даними, відповідні комплектуючі раніше були викрадені з промислового гіганта Мотор Січ".

Деталі: Для переправлення продукції зарубіжним клієнтам ділки планували вивезти її за межі України з приховуванням від митного контролю.

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У такий спосіб зловмисники хотіли вивезти з України радіолокаційний блок для винищувачів МіГ-29, який використовується для розпізнавання літаків у режимі "свій-чужий" системою ППО.

В Одеській області затримали "на гарячому" одного із фігурантів, що хотів переправити авіапродукцію до однієї з країн Східної Азії через невизнане Придністров’я.

Щоб таємно вивезти товар, ділок заховав його у технологічних порожнинах власного авто.

За даними слідства, організатором "схеми" виявився комерсант з Харкова. Для пошуку зарубіжних клієнтів він розміщував "рекламні" оголошення про авіакомплектуючі на спеціалізованих інтернет-ресурсах.

 

Під час обшуків за адресами проживання фігурантів вилучено велику кількість агрегатів до авіаційної техніки українського виробництва, підготовлених до відправки за кордон.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили трьом затриманим про підозру за ч.1 ст.333 ККУ (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю).

Триває розслідування для притягнення до відповідальності інших учасників злочинної діяльності, у тому числі причетних до розкрадання авіапродукції з українських заводів.

 
 
 

Теми: СБУавіа
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