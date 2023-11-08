СБУ задержала дельцов, которые хотели вывезти из Украины детали для МиГ-29

Служба безопасности задержала трех человек, которые пытались вывезти из Украины комплектующие к истребителям МиГ-29, которые были похищены из "Мотор Сичи".

Источник: СБУ

Дословно: "Контрразведка Службы безопасности ликвидировала международный канал нелегального вывоза из Украины комплектующих к боевым самолетам.

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В результате комплексных мероприятий в Киеве, Харькове, Одессе и Запорожье задержан организатор нелегального трафика и двух его сообщников.

Злоумышленники пытались незаконно продать азиатским заказчикам партию запчастей к авиадвигателям на почти 2,5 млн грн. По имеющимся данным, соответствующие комплектующие ранее были похищены из промышленного гиганта "Мотор Сич".

Детали: Для переправки продукции зарубежным клиентам дельцы планировали вывезти ее за пределы Украины с сокрытием от таможенного контроля.

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Таким образом злоумышленники хотели вывезти из Украины радиолокационный блок для истребителей МиГ-29, который используется для распознавания самолетов в режиме "свой-чужой" системой ПВО.

В Одесской области задержали "на горячем" одного из фигурантов, который хотел переправить авиапродукцию в одну из стран Восточной Азии через непризнанное Приднестровье.

Чтобы тайно вывезти товар, делец спрятал его в технологических полостях собственного авто.

По данным следствия, организатором "схемы" оказался коммерсант из Харькова. Для поиска зарубежных клиентов он размещал "рекламные" объявления об авиакомплектующих на специализированных интернет-ресурсах.

Во время обысков по адресам проживания фигурантов изъято большое количество агрегатов к авиационной технике украинского производства, подготовленных к отправке за границу.

На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили трем задержанным о подозрении по ч.1 ст.333 УКУ (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю).

Продолжается расследование для привлечения к ответственности других участников преступной деятельности, в том числе причастных к хищению авиапродукции с украинских заводов.