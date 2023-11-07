Навів "Іскандер" на Харків: СБУ затримала російського шпигуна, який зливав дані "Шаману"  

Росія завдала удару по Харкову 6 жовтня, коли загинув 10-річний хлопчик і його 68-річна бабуся, за наводкою 41-річного українця – його затримали.

Джерело: Служба безпеки України, Харківська обласна прокуратура

Деталі: Кіберфахівці СБУ затримали агента головного управління Генштабу Збройних сил Росії (відомого як ГРУ), який скоригував повітряну атаку РФ на Харків 6 жовтня цього року.

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6 жовтня близько 07:00 російські військові завдали удар ракетою "Іскандер" по центру Харкова (Київський район). Внаслідок обстрілу було пошкоджено низку житлових будинків, офісних приміщень та агенцію телебачення, загинули дві людини, десятки були поранені.

Встановлено, що для підготовки ракетної атаки російський агент передав загарбникам електронні координати "цілей" з прив’язкою до місцевості.

За даними слідства, зрадником виявився чоловік, який працював майстром на місцевому підприємстві, що займається будівництвом автодоріг та мостів. Російська спецслужба завербувала його дистанційно через месенджер Телеграм.

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Під виглядом робочих поїздок агент РФ фіксував місця базування та переміщення українських військ на території регіону.

Отриману інформацію зрадник передавав до російського ГРУ через "зв’язкового" з окупованої території – одного з колишніх ватажків терористичної організації "ЛНР" на прізвисько "Шаман" (бригада "Призрак"), якому СБУ раніше повідомила про підозру.

Під час обшуків у затриманого виявили:

4 мобільні телефони та 7 sim-карток різних мобільних операторів із доказами листування з агресором;

банківські картки, на які надходили "зарплати" від російського ГРУ;

понад 10 тисяч доларів, одержаних злочинним шляхом.

Докази зради й роботи на ворога СБУ

СБУ

СБУ

СБУ

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили 41-річному чоловіку про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення.

СБУ

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Харківській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

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