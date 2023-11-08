У Єврокомісії заперечили, що Угорщина заблокує 50 млрд євро допомоги для України

Європейський комісар із питань фінансів Йоганнес Ган заявив, що Угорщина одноосібно не зможе заблокувати збільшення бюджету Європейського Союзу, зокрема для виділення Україні пакета у 50 мільярдів євро на чотири роки.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на EUobserver

Деталі: Під час звернення до депутатів Європейського парламенту у вівторок Ган відкинув повідомлення ЗМІ про те, що Єврокомісія нібито обговорює розмороження частини коштів для Угорщини в обмін на її підтримку бюджетного перегляду ЄС до 2027 року.

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"Нас не шантажуватимуть", – заявив єврокомісар.

Він додав, що Єврокомісія має обхідні шляхи для затвердження переглянутого бюджету, які не потребують підтримки Угорщини.

"Ми можемо знайти рішення, яке стосується лише 26 країн-членів (ЄС. – Ред.). Можуть бути певні затримки, якщо нам доведеться застосовувати різні заходи. Але, врешті-решт, я впевнений, я переконаний, що нас не зупинити", – сказав Ган.

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У грудні минулого року ЄС заморозив 22 мільярди євро з фондів згуртування, виділених Угорщині. Це відбулось після того, як Брюссель вирішив, що Угорщина не дотримується правил захисту прав людини і верховенства права.

Минулого місяця газета Financial Times повідомила, що високопосадовці ЄС обмірковують ідею виділення Угорщині близько 13 мільярдів євро з фондів ЄС, які наразі заблоковані через невирішені питання верховенства права.

Цей крок, за даними FT, мав би заохотити Будапешт до збільшення бюджету ЄС на 2024-2027 роки, зокрема й виділення 50 мільярдів євро для України на цей період.