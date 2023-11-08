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У Єврокомісії заперечили, що Угорщина заблокує 50 млрд євро допомоги для України

"Європейська правда", "Українська правда"Середа, 8 листопада 2023, 18:32
У Єврокомісії заперечили, що Угорщина заблокує 50 млрд євро допомоги для України
фото - getty images

Європейський комісар із питань фінансів Йоганнес Ган заявив, що Угорщина одноосібно не зможе заблокувати збільшення бюджету Європейського Союзу, зокрема для виділення Україні пакета у 50 мільярдів євро на чотири роки.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на EUobserver

Деталі: Під час звернення до депутатів Європейського парламенту у вівторок Ган відкинув повідомлення ЗМІ про те, що Єврокомісія нібито обговорює розмороження частини коштів для Угорщини в обмін на її підтримку бюджетного перегляду ЄС до 2027 року.

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"Нас не шантажуватимуть", – заявив єврокомісар.

Він додав, що Єврокомісія має обхідні шляхи для затвердження переглянутого бюджету, які не потребують підтримки Угорщини.

"Ми можемо знайти рішення, яке стосується лише 26 країн-членів (ЄС. – Ред.). Можуть бути певні затримки, якщо нам доведеться застосовувати різні заходи. Але, врешті-решт, я впевнений, я переконаний, що нас не зупинити", – сказав Ган.

ВІДЕО ДНЯ

У грудні минулого року ЄС заморозив 22 мільярди євро з фондів згуртування, виділених Угорщині. Це відбулось після того, як Брюссель вирішив, що Угорщина не дотримується правил захисту прав людини і верховенства права. 

Минулого місяця газета Financial Times повідомила, що високопосадовці ЄС обмірковують ідею виділення Угорщині близько 13 мільярдів євро з фондів ЄС, які наразі заблоковані через невирішені питання верховенства права.

Цей крок, за даними FT, мав би заохотити Будапешт до збільшення бюджету ЄС на 2024-2027 роки, зокрема й виділення 50 мільярдів євро для України на цей період.

Теми: ЄСУгорщинадопомога Україні
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