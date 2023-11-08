Фон дер Ляєн відповіла своєму попереднику про "корумповану Україну"

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн відповіла на заяви свого попередника Жана-Клода Юнкера про "корумповану Україну", зазначивши, що впроваджувані Україною реформи вражають.

Джерело: Урсула фон дер Ляєн на пресконференції в Брюсселі, передає "Європейська правда"

Пряма мова: "Ці реформи вражають. Вони боролися з корупцією, відмиванням грошей, зміцнюючи правову систему. Це все частина реформ, результати яких ми бачимо в повсякденному житті в Україні, тому вони не просто ухвалили закони, а впроваджують їх, тому саме зараз потрібно розпочати переговори про вступ".

Реклама:

Деталі: Вона також нагадала про те, що Україна зараз веде війну проти РФ, яка розпочала агресію проти неї.

"Україна веде ще одну вражаючу битву, і це стосується ситуації, коли Росія веде загарбницьку війну проти України, і ми ще раз хочемо надіслати дуже чіткий сигнал європейської підтримки", – додала фон дер Ляєн.

Що було раніше:

ВІДЕО ДНЯ

На початку жовтня Юнкер заявив, що європейські партнери не мали б давати українцям "неправдивих обіцянок" щодо швидкого вступу до ЄС, та що країна поки не готова до членства, зокрема, через "корупцію на всіх рівнях суспільства".

У відповідь глава Офісу президента Андрій Єрмак висловив здивування словами Юнкера та заперечив йому.

"Не пригадую, щоби пан Юнкер приїздив в Україну протягом останніх кількох років. Тож трохи дивно чути від нього такі слова", – відповів керівник Офісу президента.

Як відомо, 7 листопада Європейська комісія рекомендувала державам ЄС розпочати переговори про вступ з Україною, але Київ повинен виконати частину ще не втілених реформ.

Дивіться також відео ЄП з поясненням рішення Брюсселя щодо України