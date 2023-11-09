"Ми маємо шалені успіхи на Кримському напрямку" – Данілов

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив про те, що Україна має "шалені успіхи на Кримському напрямку".

Джерело: Данілов в ефірі телемарафону, цитує Укрінформ

Пряма мова: "Наразі ми маємо шалені успіхи на Кримському напрямку.

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Ми постійно звертаємо увагу на те, що стосується суходолу. Але те, що стосується нищення Російської Федерації, нищення їх активів на території Криму і нищення чорноморського флоту – це величезні здобутки нашої країни".

Деталі: Данілов висловив впевненість, що будуть ще приємні новини щодо нищення окупантів та ресурсів на Кримському напрямку.

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