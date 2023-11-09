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"Ми маємо шалені успіхи на Кримському напрямку" – Данілов

Ольга Глущенко Четвер, 9 листопада 2023, 00:16
Ми маємо шалені успіхи на Кримському напрямку – Данілов
Олексій Данілов. Фото з Facebook РНБО

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив про те, що Україна має "шалені успіхи на Кримському напрямку".

Джерело: Данілов в ефірі телемарафону, цитує Укрінформ

Пряма мова: "Наразі ми маємо шалені успіхи на Кримському напрямку.

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Ми постійно звертаємо увагу на те, що стосується суходолу. Але те, що стосується нищення Російської Федерації, нищення їх активів на території Криму і нищення чорноморського флоту – це величезні здобутки нашої країни".

Деталі: Данілов висловив впевненість, що будуть ще приємні новини щодо нищення окупантів та ресурсів на Кримському напрямку.

Нагадаємо:

ВІДЕО ДНЯ
  • 4 листопада в анексованому Криму лунали вибухи. Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук повідомив, що це українські пілоти завдали авіаударів по інфраструктурі суднобудівного заводу "Залив" у Керчі. Тоді не було відомо достеменно, чи знищений корабель.
  • Ввечері 4 листопада російське міноборони повідомило, нібито корабель ЧФ РФ, який перебував на суднобудівному заводі в Керчі, "зазнав пошкоджень".
  • Вранці 5 листопада Олещук підтвердив, що українські військові потопили один із найсучасніших кораблів ЧФ РФ – носій крилатих ракет "Калібр".
  • На супутникових знімках за 5 листопада помітно місце ураження на заводі та військове судно, яке також виглядає пошкодженим.
  • Також у мережі показали фото знищеного ракетоносія "Аскольд".

Теми: ДаніловКримЗбройні силивійна
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