Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Зеленський провів нараду з ГУР: Є важливі результати роботи розвідки

Станіслав ПогоріловЧетвер, 9 листопада 2023, 19:41
Зеленський провів нараду з ГУР: Є важливі результати роботи розвідки
Володимир Зеленський, фото: ОП

Президент Володимир Зеленський у четвер 9 листопада провів нараду з керівництвом ГУР, Кабміну та МЗС, а також знаходився на зв’язку з військовими.

Джерело: вечірнє звернення Зеленського

Пряма мова: "Провів нараду і з ГУР – є важливі результати роботи розвідки. Я дякую вам, хлопці".

Реклама:

Деталі: За словами Зеленського, також на протязі дня у нього були наради з головою уряду щодо поточних питань і потреб держави, а також з міністром закордонних справ – щодо його зустрічей і розмов із партнерами, нових домовленостей, які можуть бути досягнуті.

Президент повідомим, що на фронті найгарячішими напрямками за цю добу були Авдіївський, Марʼїнський та Купʼянський. "Вдячний усім нашим бригадам, кожному підрозділу за стійкість, за силу, за знищення окупантів", - наголосив Зеленський.

Він також подякував захисникам, які захищають південні рубежі країни.

ВІДЕО ДНЯ

"Наша артилерія, наші ракетні війська та кожен, хто допомагає в спеціальних службах, – я дякую вам за влучність. Є результати, які надихають. Буде більше", - підкреслив очільник держави.

Теми: ЗеленськийрозвідкавійнаЗбройні сили
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Гаубиці, снаряди та ПЗРК: президент Латвії анонсував новий пакет допомоги Україні

Скасування мораторію: в Yasno планують почати відключати боржників від електрики з кінця січня

оновленоКабмін зібрався позапланово і відкликав законопроєкт щодо мобілізації – джерела

Сійярто анонсував зустріч з Кулебою в Ужгороді, в МЗС підтвердили

Розмінування Чорного моря: Туреччина, Болгарія і Румунія підписали угоду

Нардепи повертають уряду законопроєкт про мобілізацію

Усі новини...
Після вибуху окупанти кажуть, що збили біля Севастополя ракету "Нептун"
На Херсонщині через вечірній обстріл постраждав чоловік
Штурми росіян захлинулись на 7 напрямках, за добу 55 бойових зіткнень — Генштаб
Останні новини
23:09
Пентагон не знайшов достовірних доказів розкрадання американської зброї в Україні
22:45
Відключення електрики боржникам не буде одномоментним і раптовим – Yasno
22:35
Майже 3 тонни наркотичних речовин вилучила поліція за 2023 рік
22:10
США наклали санкції на росіянина, який допомагав возити в Україну "вагнерівців"
21:52
фотоЖорстокий розгін Майдану: суд скасував обвинувальний вирок ексберкутівця Марчука
21:49
Попит на автобуси в Україні за рік зріс на третину – асоціація
21:45
Латвія передасть кошти від росактивів, зокрема Будинку Москви, на допомогу Україні
21:26
Його вважали переродженням Будди: в Непалі духовного лідера звинувачують у зґвалтуванні
21:25
Зеленський дорікнув Заходу: Якби Україні дали 7 Patriot, не гинули б люди
21:19
В України немає широких кроків на фронті, тому що росіяни контролюють небо – Зеленський
Усі новини...
Реклама: