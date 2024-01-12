Глава Пентагону керував операцією в Ємені з лікарні – CNN

Міністр оборони США Ллойд Остін віддавав накази і контролював удари по об'єктах хуситів у Ємені з лікарні "за допомогою повного набору захищених засобів зв'язку".

Джерело: CNN із посиланням на заяву високопоставленого представника Пентагону

Пряма мова: "Сьогодні міністр Остін віддав CENTCOM (Центральне Командування Збройних сил США – ред.) наказ про нанесення ударів і контролював ситуацію в режимі реального часу за допомогою повного набору захищених засобів зв'язку".

Реклама:

"Після ударів він поспілкувався з Радою національної безпеки, головою і командувачем CENTCOM, щоб провести первинну оцінку наслідків ударів".

Деталі: Видання нагадує, що Остін перебуває в лікарні з 1 січня після того, як у нього виникли ускладнення після проведеної 22 грудня операції з лікування раку простати.

Представник оборонного відомства повідомив, що з вівторка по вечір четверга Остін двічі розмовляв з президентом Джо Байденом і "проводив кілька щоденних телефонних розмов" з головою Об'єднаного комітету начальників штабів Чарльзом Брауном, командувачем Центрального командування США генералом Еріком Куріллою і Радою національної безпеки, "щоб обговорити варіанти реагування і виконання після санкціонування президента".

ВІДЕО ДНЯ

За словами представника оборонного відомства, протягом останніх 72 годин він "брав активну участь у нагляді за сьогоднішніми ударами і керуванні ними".

Остін також брав участь у зустрічі з Брауном і Куріллою 9 січня "для моніторингу комплексної атаки Хуті на морські судноплавні шляхи і відповіді на неї в рамках операції Guardian response".

Що передувало: Сполучені Штати і Великобританія вночі 12 січня почали завдавати удари по цілях, пов'язаних з хуситами в Ємені.

Американські та британські військові бомбардували більше десятка об'єктів, що використовуються підтримуваними Іраном хуситами в Ємені, в рамках масованого удару у відповідь з використанням ракет "Томагавк", що запускаються з військових кораблів і винищувачів.

Президент Штатів Джо Байден підтвердив атаку США, Британії за підтримки Австралії, Бахрейну, Канади і Нідерландів на хуситів у Ємені.

Прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак також підтвердив, що військово-повітряні сили його країни завдали "цілеспрямованих ударів по військових об'єктах" хуситів у Ємені.