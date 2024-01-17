СБУ вилучила диски з відео у заміському комплексі, де таємно знімали команду Bihus.Info

Представники Служби безпеки України приїхали з обшуком у заміський комплекс, у якому таємно знімали членів команди Bihus.Info та вилучили жорсткі диски з записами камер відеоспостереження.

Джерело: журналісти Bihus.Info.

Дослівно: "Коли журналісти приїхали на місце, слідчі дії з носіями відео вже були завершені, а самі жорсткі диски і реєстратор вилучені. В коментарі представник СБУ зазначив, що не може дати можливості зробити копії, адже, за його словами, жорсткі диски "вже вилучені і запаковані в сейф-пакет". Водночас, він порадив журналістам звернутись за копіями до СБУ наступного дня".

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Деталі: Як зазначають у виданні, обшук провели в рамках відкритого кримінального провадження за ст. 359 ККУ (незаконні придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації) за фактом публікації прихованої зйомки та телефонного прослуховування членів команди Bihus.Info.

СБУ відкривала провадження за власною ініціативою. Представники редакції звертались із заявами про відкриття кримінального провадження за іншими статтями до Національної поліції, наразі Нацпол не встиг зареєструвати своє провадження.



За словами журналістів, напередодні з вимогою перевірити факти стеження за журналістами до СБУ звернувся голова Комітету ВР з питань свободи слова, нардеп Ярослав Юрчишин.

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