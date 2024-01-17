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СБУ изъяла диски с видео в загородном комплексе, где тайно снимали команду Bihus.Info

Татьяна ОлейникСреда, 17 января 2024, 23:17
СБУ изъяла диски с видео в загородном комплексе, где тайно снимали команду Bihus.Info
Фото - Bihus.Info

Представители Службы безопасности Украины приехали с обыском в загородный комплекс, в котором тайно снимали членов команды Bihus.Info и извлекли жесткие диски с записями камер видеонаблюдения.

Источник: журналисты Bihus.Info.

Дословно: "Когда журналисты приехали на место, следственные действия с носителями видео уже были завершены, а сами жесткие диски и регистратор изъяты. В комментарии представитель СБУ отметил, что не может дать возможности сделать копии, ведь, по его словам, жесткие диски" изъяты и упакованы в сейф-пакет". В то же время он посоветовал журналистам обратиться за копиями в СБУ на следующий день".

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Детали: Как отмечают в издании, обыск был проведен в рамках открытого уголовного производства по ст. 359 УК (незаконные приобретения, сбыт или использование специальных технических средств получения информации) по факту публикации скрытой съемки и телефонного прослушивания членов команды Bihus.Info.

СБУ открывала производство по собственной инициативе. Представители редакции обращались с заявлениями об открытии уголовного производства по другим статьям в Национальную полицию, пока Нацпол не успел зарегистрировать свое производство.

По словам журналистов, накануне с требованием проверить факты слежки за журналистами в СБУ обратился председатель Комитета ВР по свободе слова, нардеп Ярослав Юрчишин.

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория:

  • 16 января в сеть слили видео, где сотрудники проекта расследований Bihus.Info вероятно употребляют наркотические вещества, руководитель проекта Денис Бигус записал видеообращение с объяснениями и заверил, что все, кто сотрудничает с Bihus.Info, сдадут тесты на употребление наркотиков.
  • Позже Бигус заявил, что после общения с фигурантами видео выяснилось, что за членами редакции Bihus.Info следили около года, а фрагменты перехваченных разговоров смонтировали из нескольких эпизодов, между которыми прошли месяцы.
  • Парламентский комитет по вопросам свободы слова обещал сформировать запрос в Службу безопасности Украины для выяснения причастных к слежке за журналистами Bihus.Info.
  • Служба безопасности Украины заявила, что расследует обстоятельства незаконного прослушивания и видеосъемки представителей проекта Bihus.Info.
  • Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провел совещание с правоохранителями, в том числе с главой СБУ Василием Малюком, на нем обсудили слежку за журналистами Bihus.Info, о которой накануне появилась информация.

Темы: СМИскандалСБУ
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