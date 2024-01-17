СБУ изъяла диски с видео в загородном комплексе, где тайно снимали команду Bihus.Info

Представители Службы безопасности Украины приехали с обыском в загородный комплекс, в котором тайно снимали членов команды Bihus.Info и извлекли жесткие диски с записями камер видеонаблюдения.

Источник: журналисты Bihus.Info.

Дословно: "Когда журналисты приехали на место, следственные действия с носителями видео уже были завершены, а сами жесткие диски и регистратор изъяты. В комментарии представитель СБУ отметил, что не может дать возможности сделать копии, ведь, по его словам, жесткие диски" изъяты и упакованы в сейф-пакет". В то же время он посоветовал журналистам обратиться за копиями в СБУ на следующий день".

Реклама:

Детали: Как отмечают в издании, обыск был проведен в рамках открытого уголовного производства по ст. 359 УК (незаконные приобретения, сбыт или использование специальных технических средств получения информации) по факту публикации скрытой съемки и телефонного прослушивания членов команды Bihus.Info.

СБУ открывала производство по собственной инициативе. Представители редакции обращались с заявлениями об открытии уголовного производства по другим статьям в Национальную полицию, пока Нацпол не успел зарегистрировать свое производство.

По словам журналистов, накануне с требованием проверить факты слежки за журналистами в СБУ обратился председатель Комитета ВР по свободе слова, нардеп Ярослав Юрчишин.

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория: