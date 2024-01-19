Ресурс, який злив відео стеження за Bihus.Info, закрив канал та видалив новину

Ресурс "Народна правда", який 16 січня оприлюднил відео з прихованою зйомкою і прослуховуванням команди Bihus.Info, видалив цей відеозапис зі свого Youtube-каналу, а також "зніс" новину із ним на сайті.

Джерело: проєкт Bihus.info із посиланням на сайт "Народної правди", Youtube-канал ресурсу "Народна правда"

Деталі: Відео видалили з Youtube-каналу ресурсу, канал взагалі закрили. Також, як повідомляє Bihus.info, зникла новина із цим відео на сайті ресурсу.

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скрін Bihus.info

Передісторія: