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Ресурс, який злив відео стеження за Bihus.Info, закрив канал та видалив новину

Тетяна ЛозовенкоП'ятниця, 19 січня 2024, 15:00
Ресурс, який злив відео стеження за Bihus.Info, закрив канал та видалив новину
скрін з відео Народной правди

Ресурс "Народна правда", який 16 січня оприлюднил відео з прихованою зйомкою і прослуховуванням команди Bihus.Info, видалив цей відеозапис зі свого Youtube-каналу, а також "зніс" новину із ним на сайті.

Джерело: проєкт Bihus.info із посиланням на сайт "Народної правди", Youtube-канал ресурсу "Народна правда"

Деталі: Відео видалили з Youtube-каналу ресурсу, канал взагалі закрили. Також, як повідомляє Bihus.info, зникла новина із цим відео на сайті ресурсу.

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скрін Bihus.info

Передісторія:

  • 16 січня у мережу злили відео, де співробітники проєкту розслідувань Bihus.Info ймовірно вживають наркотичні речовини, керівник проєкту Денис Бігус записав відеозвернення з поясненнями та запевнив, що всі, хто співпрацює з Bihus.Info, здадуть тести на вживання наркотиків. 
  • Пізніше Бігус заявив, що після спілкування з фігурантами відео з’ясувалося, що за членами редакції Bihus.Info стежили близько року, а фрагменти перехоплених розмов змонтували з кількох епізодів, між якими пройшли місяці.
  • Парламентський комітет з питань свободи слова обіцяв направити запит до Служби безпеки України задля з’ясування причетних до стеження за журналістами Bihus.Info.
  • Служба безпеки України заявила, що розслідує обставини незаконного прослуховування та відеозйомки представників проєкту Bihus.Info. За даним фактом відкрите кримінальне провадження згідно ст. 359 Кримінального кодексу України (незаконні придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації).

Теми: ЗМІмедіа
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