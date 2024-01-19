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Ресурс, который слил видео слежки за Bihus.Info, закрыл канал и удалил новость

Татьяна ЛозовенкоПятница, 19 января 2024, 15:00
Ресурс, который слил видео слежки за Bihus.Info, закрыл канал и удалил новость
скрин из видео Народной правды

Ресурс "Народная правда", который 16 января обнародовал видео со скрытой съемкой и прослушиванием команды Bihus.Info, удалил эту видеозапись со своего Youtube-канала, а также "снес" новость с ней на сайте. 

Источник: проект Bihus.info со ссылкой на сайт "Народной правды", Youtube-канал ресурса "Народная правда"

Детали: Видео удалили с Youtube-канала ресурса. Кроме того, канал закрыли. Также, как сообщает Bihus.info, исчезла новость с этим видео на сайте ресурса.

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скрин Бигус.инфо

Предыстория:

  • 16 января в сеть слили видео, где сотрудники проекта расследований Bihus.Info вероятно употребляют наркотические вещества, руководитель проекта Денис Бигус записал видеообращение с объяснениями и заверил, что все, кто сотрудничает с Bihus.Info, сдадут тесты на употребление наркотиков.
  • Позже Бигус заявил, что после общения с фигурантами видео выяснилось, что за членами редакции Bihus.Info следили около года, а фрагменты перехваченных разговоров смонтировали из нескольких эпизодов, между которыми прошли месяцы.
  • Парламентский комитет по вопросам свободы слова обещал сформировать запрос в Службу безопасности Украины для выяснения причастных к слежке за журналистами Bihus.Info.
  • Служба безопасности Украины заявила, что расследует обстоятельства незаконного прослушивания и видеосъемки представителей проекта Bihus.Info. По данному факту открыто уголовное производство согласно ст. 359 Уголовного кодекса Украины (незаконные приобретение, сбыт или использование специальных технических средств получения информации).

Темы: СМИмедиа
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