Ресурс, который слил видео слежки за Bihus.Info, закрыл канал и удалил новость
Пятница, 19 января 2024, 15:00
Ресурс "Народная правда", который 16 января обнародовал видео со скрытой съемкой и прослушиванием команды Bihus.Info, удалил эту видеозапись со своего Youtube-канала, а также "снес" новость с ней на сайте.
Источник: проект Bihus.info со ссылкой на сайт "Народной правды", Youtube-канал ресурса "Народная правда"
Детали: Видео удалили с Youtube-канала ресурса. Кроме того, канал закрыли. Также, как сообщает Bihus.info, исчезла новость с этим видео на сайте ресурса.
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Предыстория:
- 16 января в сеть слили видео, где сотрудники проекта расследований Bihus.Info вероятно употребляют наркотические вещества, руководитель проекта Денис Бигус записал видеообращение с объяснениями и заверил, что все, кто сотрудничает с Bihus.Info, сдадут тесты на употребление наркотиков.
- Позже Бигус заявил, что после общения с фигурантами видео выяснилось, что за членами редакции Bihus.Info следили около года, а фрагменты перехваченных разговоров смонтировали из нескольких эпизодов, между которыми прошли месяцы.
- Парламентский комитет по вопросам свободы слова обещал сформировать запрос в Службу безопасности Украины для выяснения причастных к слежке за журналистами Bihus.Info.
- Служба безопасности Украины заявила, что расследует обстоятельства незаконного прослушивания и видеосъемки представителей проекта Bihus.Info. По данному факту открыто уголовное производство согласно ст. 359 Уголовного кодекса Украины (незаконные приобретение, сбыт или использование специальных технических средств получения информации).