Ресурс, который слил видео слежки за Bihus.Info, закрыл канал и удалил новость

Ресурс "Народная правда", который 16 января обнародовал видео со скрытой съемкой и прослушиванием команды Bihus.Info, удалил эту видеозапись со своего Youtube-канала, а также "снес" новость с ней на сайте.

Источник: проект Bihus.info со ссылкой на сайт "Народной правды", Youtube-канал ресурса "Народная правда"

Детали: Видео удалили с Youtube-канала ресурса. Кроме того, канал закрыли. Также, как сообщает Bihus.info, исчезла новость с этим видео на сайте ресурса.

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