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Україна з'ясовує у Червоного Хреста, чи попереджала РФ про перевезення полонених у Іл-76

Тетяна ЛозовенкоП'ятниця, 26 січня 2024, 11:35
Україна з'ясовує у Червоного Хреста, чи попереджала РФ про перевезення полонених у Іл-76
Падіння Іл-76, скрін з відео в анонімних телеграм-каналах

Про перевезення полонених літаком Іл-76 Росія повинна була повідомити Міжнародний комітет Червоного Хреста – щоб з’ясувати, чи зробила вона це, Україна звернулася із запитом до МКЧХ.

Джерело: Уповноважений з прав людини в Україні Дмитро Лубінець в ефірі "Радіо Свобода"

Пряма мова: "Момент юридичний, що коли проводиться транспортування, переміщення військовополонених, зміна їх місця утримання, вони зобов’язані інформувати Міжнародний комітет Червоного Хреста. Я тому і звернувся офіційно, хочу отримати офіційну відповідь від МКЧХ, що Російська Федерація повідомляла про те, що вони будуть перевозити в той чи інший спосіб українських військовополонених в цей день. Я на 99 відсотків переконаний, що нікого вони не інформували, бо вони ніколи це не роблять, як і порушують інші норми Женевської конвенції".

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Деталі: Омбудсмен також зазначив, що українська сторона досі так і не отримала офіційних списків полонених, які нібито загинули на борту літака.

Пряма мова: "Жоден офіційний орган країни-терористки не оприлюднив жодної інформації, не надав жодного прізвища. І ці списки спеціально, на мій погляд, були вкинуті через інформаційні канали пропагандистів Російської Федерації. Тому юридично в нас ніяких списків немає. Щодо аналізу всіх матеріалів, які розповсюджує Російська Федерація, ми встановили, що там є дуже багато неспівпадінь і неточностей".

Передісторія:

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Теми: РосіяЧервоний ХрестІл-76 у Росіїполонені
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