Украина выясняет у Красного Креста, предупреждала ли РФ о перевозке пленных в Ил-76
О перевозке пленных самолетом Ил-76 Россия должна была уведомить Международный комитет Красного Креста – чтобы выяснить, сделала ли она это, Украина обратилась с запросом в МККК.
Источник: Уполномоченный по правам человека в Украине Дмитрий Лубинец в эфире "Радио Свобода"
Прямая речь: "Момент юридический, что когда проводится транспортировка, перемещение военнопленных, изменение их места содержания, они обязаны информировать Международный комитет Красного Креста. Я поэтому и обратился официально, хочу получить официальный ответ от МККК, что Российская Федерация сообщала о том, что они будут перевозить тем или иным способом украинских военнопленных в этот день. Я на 99 процентов убежден, что никого они не информировали, потому что они никогда это не делают, как и нарушают другие нормы Женевской конвенции".
Детали: Омбудсмен также отметил, что украинская сторона до сих пор так и не получила официальных списков пленных, которые якобы погибли на борту самолета.
Прямая речь: "Ни один официальный орган страны-террористки не обнародовал никакой информации, не предоставил ни одной фамилии. И эти списки специально, на мой взгляд, были вброшены через информационные каналы пропагандистов Российской Федерации. Поэтому юридически у нас никаких списков нет. По анализу всех материалов, которые распространяет Российская Федерация, мы установили, что там есть очень много несовпадений и неточностей".
Предыстория:
- 24 января в Белгородской области РФ разбился военный самолет Ил-76. Источники УП в Генштабе ВСУ заявили, что им россияне перевозили ракеты для ЗРК С-300. Минобороны России заявило, что самолет вез в Белгород украинских военнослужащих для обмена. По утверждению Минобороны РФ, был "пуск двух украинских ракет", от удара 74 человека погибли, в том числе 65 украинских пленных.
- Российская пропагандистка Маргарита Симоньян даже обнародовала якобы списки пленных. СМИ же известны лишь имена 6 погибших членов экипажа.
- Главное управление разведки Минобороны Украины подтвердило, что запланированный на 24 января обмен не состоялся, но ведомство не располагает данными об украинских пленных на борту самолета. На предыдущий обмен пленных доставляли самолетом, но тогда предупредили об этом.
- В Генштабе ВСУ, не упоминая Ил-76, заявили, что принимают все меры для защиты Украины и украинцев.
- Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов заявил, что на борту самолета Ил-76 должны были находиться российские чиновники, однако в последний момент ФСБ запретила им садиться на борт, а после инцидента в местный морг доставили только 5 тел. Он также предположил, что на борту самолета могли быть и ракеты, и люди.
- На отсутствие признаков того, что при крушении самолета погибло много людей, указал и украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец.