Украина выясняет у Красного Креста, предупреждала ли РФ о перевозке пленных в Ил-76

О перевозке пленных самолетом Ил-76 Россия должна была уведомить Международный комитет Красного Креста – чтобы выяснить, сделала ли она это, Украина обратилась с запросом в МККК.

Источник: Уполномоченный по правам человека в Украине Дмитрий Лубинец в эфире "Радио Свобода"

Прямая речь: "Момент юридический, что когда проводится транспортировка, перемещение военнопленных, изменение их места содержания, они обязаны информировать Международный комитет Красного Креста. Я поэтому и обратился официально, хочу получить официальный ответ от МККК, что Российская Федерация сообщала о том, что они будут перевозить тем или иным способом украинских военнопленных в этот день. Я на 99 процентов убежден, что никого они не информировали, потому что они никогда это не делают, как и нарушают другие нормы Женевской конвенции".

Реклама:

Детали: Омбудсмен также отметил, что украинская сторона до сих пор так и не получила официальных списков пленных, которые якобы погибли на борту самолета.

Прямая речь: "Ни один официальный орган страны-террористки не обнародовал никакой информации, не предоставил ни одной фамилии. И эти списки специально, на мой взгляд, были вброшены через информационные каналы пропагандистов Российской Федерации. Поэтому юридически у нас никаких списков нет. По анализу всех материалов, которые распространяет Российская Федерация, мы установили, что там есть очень много несовпадений и неточностей".

Предыстория: