Координаційний штаб: Росія надала список з 65 полонених, яких планували повернути 24 січня
У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими повідомили, що Росія після довгої паузи надала список із українськими військовими, які, за версією роспропаганди, були на борту впавшого літака Іл-76.
Джерело: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими
Дослівно: "Під час зустрічі Дмитром Усовим було озвучено, що російська сторона на неодноразові звернення, з великою затримкою надала відповідь, пославшись на один із списків, раніше опублікованих на російських пропагандистських ресурсах.
Координаційний штаб зі свого боку підтверджує, що 65 українських Оборонців з цього списку дійсно планувалося повернути в Україну в межах запланованого обміну 24 січня".
Деталі: За даними відомства, опитані родичі військових зі згаданого списку ознайомились з відео нібито з місця авіатрощі і не знайшли особливих ознак на оприлюднених фрагментах тіл, які б вказували на їхніх рідних.
Голова штабу Кирило Буданов підкреслив, що наразі немає достовірної інформації про те, хто міг насправді перебувати на борту літака.
Пряма мова Буданова: "Ми збираємо та ретельно аналізуємо всю наявну інформацію з цього приводу з дуже багатьох джерел. Наразі відсутні відомості, які б вказували на те, що в тому літаку могла перебувати така кількість людей. Водночас версія російської пропаганди про те, що вказаний Іл-76М міг перевозити 65 українських військовополонених на обмін досі викликає багато запитань".
Деталі: Перший заступник голови СБУ Сергій Андрущенко додав, що останні дії Росії свідчать про те, що вони намагаються приховати справжні причини авіатрощі від світової громадськості.
Пряма мова Андрущенка: "Росія відразу заявила, що не допустить міжнародних експертів до розслідування катастрофи Іл-76М. Проте Україна буде задіювати всі інструменти, аби зʼясувати істинні причини того, що сталося, так і те, хто або що насправді перевозилося в тому літаку".
Передісторія:
- 24 січня в Бєлгородській області РФ розбився військовий літак Іл-76. Джерела УП у Генштабі ЗСУ заявили, що ним росіяни перевозили ракети для ЗРК С-300. Міноборони Росії заявило, що літак віз до Бєлгорода українських військовослужбовців для обміну. За твердженням Міноборони РФ, був "пуск двох українських ракет", від удару 74 людини загинули, зокрема 65 українських полонених.
- Російська пропагандистка Маргарита Симоньян оприлюднила нібито списки полонених. ЗМІ ж відомі лише імена 6 загиблих членів екіпажу.
- Головне управління розвідки Міноборони України підтвердило, що запланований на 24 січня обмін не відбувся, але відомство не має даних про українських полонених на борту літака. На попередній обмін полонених доставляли літаком, але тоді попередили про це.
- У Генштабі ЗСУ, не згадуючи Іл-76, заявили, що вживають усіх заходів для захисту України та українців.
- Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов заявив, що на борту літака Іл-76 мали перебувати російські високопосадовці, однак в останній момент ФСБ заборонила їм сідати на борт, а після інциденту до місцевого моргу доставили лише 5 тіл. Він також припустив, що на борту літака моглли бути і ракети, і люди.
- На відсутність ознак того, що при авіатрощі загинули багато людей, вказав і український омбудсмен Дмитро Лубінець.