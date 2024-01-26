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Координаційний штаб: Росія надала список з 65 полонених, яких планували повернути 24 січня

Тетяна ОлійникП'ятниця, 26 січня 2024, 21:30
Координаційний штаб: Росія надала список з 65 полонених, яких планували повернути 24 січня
голова Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Кирило Буданов. Фото Коорштабу

У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими повідомили, що Росія після довгої паузи надала список із українськими військовими, які, за версією роспропаганди, були на борту впавшого літака Іл-76.

Джерело: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Дослівно: "Під час зустрічі Дмитром Усовим було озвучено, що російська сторона на неодноразові звернення, з великою затримкою надала відповідь, пославшись на один із списків, раніше опублікованих на російських пропагандистських ресурсах.

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Координаційний штаб зі свого боку підтверджує, що 65 українських Оборонців з цього списку дійсно планувалося повернути в Україну в межах запланованого обміну 24 січня".

Деталі: За даними відомства, опитані родичі військових зі згаданого списку ознайомились з відео нібито з місця авіатрощі і не знайшли особливих ознак на оприлюднених фрагментах тіл, які б вказували на їхніх рідних.

Голова штабу Кирило Буданов підкреслив, що наразі немає достовірної інформації про те, хто міг насправді перебувати на борту літака.

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Пряма мова Буданова: "Ми збираємо та ретельно аналізуємо всю наявну інформацію з цього приводу з дуже багатьох джерел. Наразі відсутні відомості, які б вказували на те, що в тому літаку могла перебувати така кількість людей. Водночас версія російської пропаганди про те, що вказаний Іл-76М міг перевозити 65 українських військовополонених на обмін досі викликає багато запитань".

Деталі: Перший заступник голови СБУ Сергій Андрущенко додав, що останні дії Росії свідчать про те, що вони намагаються приховати справжні причини авіатрощі від світової громадськості.

Пряма мова Андрущенка: "Росія відразу заявила, що не допустить міжнародних експертів до розслідування катастрофи Іл-76М. Проте Україна буде задіювати всі інструменти, аби зʼясувати істинні причини того, що сталося, так і те, хто або що насправді перевозилося в тому літаку".

Передісторія:

Теми: Іл-76 у РосіївійнаполоненіРосія
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