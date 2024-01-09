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На верхів’ях Карпат температура опустилася до -23°С

Тетяна ЛозовенкоВівторок, 9 січня 2024, 11:40
На верхів’ях Карпат температура опустилася до -23°С
Морози в Карпатах, фото Чорногірського гірського пошуково-рятувального посту

На горі Піп Іван Чорногірський температура повітря опустилася до 23° морозу.

Джерело: Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост у Facebook

Деталі: Повідомляється, що станом на 08:20 на горі Піп Іван Чорногірський ясно. Вітер північно-східний 13 м/с., температура повітря  -23°С.

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Добу тому температура на горі була  -11°С.

Що передувало: 

  • У неділю у північних областях України були морози до -20°, а також дощ і мокрий сніг, хуртовини, на дорогах ожеледиця.

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Теми: Карпатипогода
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