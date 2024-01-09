На верхів’ях Карпат температура опустилася до -23°С

Морози в Карпатах, фото Чорногірського гірського пошуково-рятувального посту

На горі Піп Іван Чорногірський температура повітря опустилася до 23° морозу.

Джерело: Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост у Facebook

Деталі: Повідомляється, що станом на 08:20 на горі Піп Іван Чорногірський ясно. Вітер північно-східний 13 м/с., температура повітря -23°С.

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Добу тому температура на горі була -11°С.

Що передувало:

У неділю у північних областях України були морози до -20°, а також дощ і мокрий сніг, хуртовини, на дорогах ожеледиця.