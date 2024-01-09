На верховьях Карпат температура опустилась до -23°С

На горе Поп Иван Черногорский температура воздуха опустилась до 23° мороза.

Источник: Черногорский горный поисково-спасательный пост в Facebook

Детали: Сообщается, что по состоянию на 08:20 на горе Поп Иван Черногорский ясно. Ветер северо-восточный 13 м/с., температура воздуха -23°С.

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Сутки назад температура на горе была -11°С.

Что предшествовало:

В воскресенье в северных областях Украины были морозы до -20°, а также дождь и мокрый снег, метели, на дорогах гололедица.