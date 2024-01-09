На верховьях Карпат температура опустилась до -23°С
Вторник, 9 января 2024, 11:40
На горе Поп Иван Черногорский температура воздуха опустилась до 23° мороза.
Источник: Черногорский горный поисково-спасательный пост в Facebook
Детали: Сообщается, что по состоянию на 08:20 на горе Поп Иван Черногорский ясно. Ветер северо-восточный 13 м/с., температура воздуха -23°С.
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Сутки назад температура на горе была -11°С.
Что предшествовало:
- В воскресенье в северных областях Украины были морозы до -20°, а также дождь и мокрый снег, метели, на дорогах гололедица.
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