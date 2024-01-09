Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

На верховьях Карпат температура опустилась до -23°С

Татьяна ЛозовенкоВторник, 9 января 2024, 11:40
На верховьях Карпат температура опустилась до -23°С
Морозы в Карпатах, фото Черногорского горного поисково-спасательного поста

На горе Поп Иван Черногорский температура воздуха опустилась до 23° мороза.

Источник: Черногорский горный поисково-спасательный пост в Facebook

Детали: Сообщается, что по состоянию на 08:20 на горе Поп Иван Черногорский ясно. Ветер северо-восточный 13 м/с., температура воздуха -23°С.

Реклама:

Сутки назад температура на горе была -11°С.

Что предшествовало: 

  • В воскресенье в северных областях Украины были морозы до -20°, а также дождь и мокрый снег, метели, на дорогах гололедица.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Карпатыпогода
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Министр обороны Британии: Европе надо "активизироваться"

Украинец Довбик за 6 минут оформил хет-трик в Чемпионате Испании

Конкурент Трампа от республиканцев снял свою кандидатуру в его пользу

Зеленский: Нам надо думать, как провести выборы, но сейчас закон запрещает

В понедельник на дорогах Украины гололедица, на севере сильные морозы

видеоТрамп об Орбане: Великий лидер в Европе

Все новости...
Карпаты
Украинцев призывают воздержаться от походов в Карпаты
Ловушка для журавля. Как ветряные мельницы на полонине Боржава угрожают природе и человеку
С горы Поп Иван сняли жителя Днепра, который почти двое суток блуждал в поисках границы
Последние новости
01:21
Прицкер считает, что экономическая устойчивость является основой победы над Россией
00:53
обновляетсяРоссияне запускали "Шахеды" с юга
00:26
Министр обороны Британии: Европе надо "активизироваться"
23:39
В Батуми эвакуировали наибольшие ТРЦ, вероятно из-за "заминирования"
23:05
В Monobank снова заявили о мощных DDoS-атаках
22:54
Украинец Довбик за 6 минут оформил хет-трик в Чемпионате Испании
22:42
Конкурент Трампа от республиканцев снял свою кандидатуру в его пользу
22:00
фотоВ Донецке на рынке из-за обстрела погибли люди, Силы обороны заявили о непричастности
21:40
Мы уже определили приоритеты на следующие недели, четко видим задачи – Зеленский
21:19
Зеленский о слежке за журналистами: СБУ будет расследовать, и все найдут
Все новости...
Реклама: